На выставке "Россия" на ВДНХ дали старт зиме
Деды Морозы зажгли праздничные огни на ёлках выставки "Россия"
Старт зиме в первый день декабря дали на выставке "Россия" на ВДНХ. Церемонию провели 18 Дедов Морозов со всей страны, отпраздновав свои дни рождения.
На выставке "Россия" на ВДНХ дали старт зиме. Видео © LIFE
Они собрались у главной ёлки выставки, чтобы объявить смену осени на снежный период и разом зажечь 360 тысяч огней на 90 ёлках. Причём у каждой пушистой красавицы оказался свой оригинальный наряд, который символизирует традиции и культуру того или иного региона. Так, например, на дереве в честь Чукотки представлены украшения из китового уса, а Адыгеи — бархатные шары с национальным орнаментом.
При этом первой зажглось хвойное дерево из Якутии — над ним поколдовал сам дух холода, хранитель и повелитель вечной мерзлоты Чысхаан. Из республики сразу после этого он переместился на аллею ВДНХ в Москве, а уже оттуда — на главную ёлку Международной выставки –форума "Россия".
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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что главной новогодней ёлкой в 2023 году стало 84-летнее дерево из подмосковного Фряново высотой 25 метров. Измерить и определить его точное местонахождение помогли снимки из космоса. Претендентками, кстати, ежегодно становятся порядка 50–70 елей, однако такая честь выпадает лишь одной. Выбирают красавицу очень тщательно, смотр проводится по всем лесничествам Московской области.
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