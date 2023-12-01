Старт зиме в первый день декабря дали на выставке "Россия" на ВДНХ. Церемонию провели 18 Дедов Морозов со всей страны, отпраздновав свои дни рождения.

На выставке "Россия" на ВДНХ дали старт зиме. Видео © LIFE

Они собрались у главной ёлки выставки, чтобы объявить смену осени на снежный период и разом зажечь 360 тысяч огней на 90 ёлках. Причём у каждой пушистой красавицы оказался свой оригинальный наряд, который символизирует традиции и культуру того или иного региона. Так, например, на дереве в честь Чукотки представлены украшения из китового уса, а Адыгеи — бархатные шары с национальным орнаментом.

При этом первой зажглось хвойное дерево из Якутии — над ним поколдовал сам дух холода, хранитель и повелитель вечной мерзлоты Чысхаан. Из республики сразу после этого он переместился на аллею ВДНХ в Москве, а уже оттуда — на главную ёлку Международной выставки –форума "Россия".