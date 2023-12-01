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1 декабря, 13:08

Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан зажёг первую в России новогоднюю ёлку

В Якутии зажглась первая в России новогодняя ёлка в 2023 году

<p>Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/aisen_nikolaev/5180" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал</a></p>

Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан. Обложка © t.me / Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал

В Якутии в соответствии с традицией зажгли первую для 2023 года новогоднюю ёлку в России. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Айсен Николаев.

В Якутии зажгли первую новогоднюю ёлку в России в 2023 году. Видео © t.me / Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал

"В первый день декабря по доброй традиции в Якутии зажглась первая новогодняя ёлка страны! Самого волшебного, яркого момента республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии" каждый год ждут все — от мала до велика. С этого дня все мы начинаем отсчёт до Нового года", написал он.

В своей публикации глава Якутии также рассказал, что огни на главной в республике ёлочке торжественно зажёг сам дух холода, хранитель и повелитель вечной мерзлоты Чысхаан, переместившись после этого на аллею ВДНХ в столице, а оттуда — на главную ёлку Международной выставки-форума "Россия". Николаев также пожелал всем всего самого светлого и доброго и поздравил россиян с наступающим Новым годом.

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Ранее Лайф рассказывал, что главной новогодней ёлкой в 2023 году выбрали 25-метровое дерево из подмосковного посёлка Фряново. Его высота составляет 25 метров, а возраст — 84 года. Измерить дерево и определить его точное местонахождение помогли снимки из космоса.

Юрий Лысенко
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