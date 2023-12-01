Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан зажёг первую в России новогоднюю ёлку

В Якутии в соответствии с традицией зажгли первую для 2023 года новогоднюю ёлку в России. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Айсен Николаев.

В Якутии зажгли первую новогоднюю ёлку в России в 2023 году. Видео © t.me / Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал

"В первый день декабря по доброй традиции в Якутии зажглась первая новогодняя ёлка страны! Самого волшебного, яркого момента республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии" каждый год ждут все — от мала до велика. С этого дня все мы начинаем отсчёт до Нового года", — написал он.

В своей публикации глава Якутии также рассказал, что огни на главной в республике ёлочке торжественно зажёг сам дух холода, хранитель и повелитель вечной мерзлоты Чысхаан, переместившись после этого на аллею ВДНХ в столице, а оттуда — на главную ёлку Международной выставки-форума "Россия". Николаев также пожелал всем всего самого светлого и доброго и поздравил россиян с наступающим Новым годом.