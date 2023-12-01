Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан зажёг первую в России новогоднюю ёлку
В Якутии зажглась первая в России новогодняя ёлка в 2023 году
Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан. Обложка © t.me / Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал
В Якутии в соответствии с традицией зажгли первую для 2023 года новогоднюю ёлку в России. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Айсен Николаев.
В Якутии зажгли первую новогоднюю ёлку в России в 2023 году. Видео © t.me / Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал
"В первый день декабря по доброй традиции в Якутии зажглась первая новогодняя ёлка страны! Самого волшебного, яркого момента республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии" каждый год ждут все — от мала до велика. С этого дня все мы начинаем отсчёт до Нового года", — написал он.
В своей публикации глава Якутии также рассказал, что огни на главной в республике ёлочке торжественно зажёг сам дух холода, хранитель и повелитель вечной мерзлоты Чысхаан, переместившись после этого на аллею ВДНХ в столице, а оттуда — на главную ёлку Международной выставки-форума "Россия". Николаев также пожелал всем всего самого светлого и доброго и поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Ранее Лайф рассказывал, что главной новогодней ёлкой в 2023 году выбрали 25-метровое дерево из подмосковного посёлка Фряново. Его высота составляет 25 метров, а возраст — 84 года. Измерить дерево и определить его точное местонахождение помогли снимки из космоса.