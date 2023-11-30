Ясновидящая считала послание высших сил в падении главной ёлки США перед зажжением огней Байденом

Упавшая во время выступления президента США Джо Байдена в Вашингтоне рождественская ель — посланный высшими силами знак, ознаменовывающий конец эпохи правления американского лидера. Об этом рассказала ясновидящая Дарья Миронова, добавив, что политику повезло, ведь праздничная ёлка могла рухнуть прямо на него.

"Байден является маразматическим стариком, возрастным президентом, который уже достал своим беспамятством. У него этот недуг проявляется в самой агрессивной форме. Мы все видим, что он уже не способен логично и адекватно мыслить и вести себя. Кроме личных амбиций, у него ничего не осталось. И падение ели — это признак конца эпохи Байдена", — сообщила экстрасенс в беседе с "Вечерней Москвой".

Упавшую в Вашингтоне рождественскую ель устанавливают заново. Видео © X / NBC4 Washington

Упавший на глазах у всей страны символ Рождества и вечной жизни — знамение для Соединённых Штатов от высших сил, что эпохе пришло время уйти, а американским гражданам — избрать более достойного и вменяемого лидера своей нации, считает Миронова. Она также добавила, что такие вещи случаются невероятно редко, поэтому инцидент с рухнувшей главной ёлкой США нельзя считать случайностью.