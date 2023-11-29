Ветер повалил главную рождественскую ёлку США, которую должен был зажечь Байден
CBS: Сильный ветер повалил национальную рождественскую ёлку в Вашингтоне
Упавшая из-за ветра рождественская ёлка в Вашингтоне. Обложка © X / sentdefender
Сильный ветер повалил национальную рождественскую ёлку в Вашингтоне, на которой президент США Джо Байден должен торжественно зажечь огни в этот четверг. О произошедшем сообщил американский телеканал CBS.
Двенадцатиметровое рождественское дерево упало ещё вчера, во вторник. Национальная служба парков не смогла поднять ёлку в тот же день, поэтому вернулась к ней только в среду.
Сейчас дерево всё же установили на прежнее место. У него отсутствуют серьёзные повреждения, поэтому торжественная церемония зажжения огней состоится по плану.
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