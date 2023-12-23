Штормовой ветер свалил главную ёлку города на глазах толпы, момент попал на видео
В Азербайджане в Гяндже из-за ветра упала новогодняя ёлка на центральной площади
Новогодняя ёлка рухнула на центральной площади азербайджанского города Гянджа из-за сильного ветра, сообщает SHOT. По предварительной информации, никто не пострадал.
Падение новогодней ёлки в Азербайджане. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, как символ Нового года раскачивается, а затем падает на оживлённую улицу. Порывистый ветер пришёл в регион вечером. Сообщается, что из-за непогоды сломались ещё деревья, а также пропало электричество в нескольких районах.
Ранее в Геленджике пьяная женщина взобралась на 20-метровую новогоднюю ёлку. Почему она решилась на такой рискованный поступок, неизвестно.
t.me / SHOT