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23 декабря, 19:36

Штормовой ветер свалил главную ёлку города на глазах толпы, момент попал на видео

В Азербайджане в Гяндже из-за ветра упала новогодняя ёлка на центральной площади

Новогодняя ёлка рухнула на центральной площади азербайджанского города Гянджа из-за сильного ветра, сообщает SHOT. По предварительной информации, никто не пострадал.

Падение новогодней ёлки в Азербайджане. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, как символ Нового года раскачивается, а затем падает на оживлённую улицу. Порывистый ветер пришёл в регион вечером. Сообщается, что из-за непогоды сломались ещё деревья, а также пропало электричество в нескольких районах.

В Якутии рабочего подвесили на кране, чтобы он украсил новогоднюю ёлку
В Якутии рабочего подвесили на кране, чтобы он украсил новогоднюю ёлку

Ранее в Геленджике пьяная женщина взобралась на 20-метровую новогоднюю ёлку. Почему она решилась на такой рискованный поступок, неизвестно.

Обложка ©

t.me / SHOT

Александра Мышляева
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