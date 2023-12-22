В якутском Покровске рабочие нашли необычное приспособление, чтобы украсить слишком высокую ёлку, — кран. На опубликованном в Сети видео — то, как мужчина, подвешенный на лебёдке, спускается на землю после выполнения особо опасного, но важного задания.

В Якутии рабочего подвесили на кране, чтобы он украсил новогоднюю ёлку. Видео © Telegram / 14News

Судя по всему, он работает в торговом центре, рядом с которым и стоит новогоднее дерево. Была ли у мужчины дополнительная страховка, не уточняется.