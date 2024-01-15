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15 января, 08:17

В Сургуте ритуальщики протащили труп в мешке по двору на глазах у шокированных прохожих

"360": Сотрудники похоронного бюро в Сургуте протащили труп в мешке по асфальту

В Сургуте сотрудники похоронной службы протащили тело в мешке по асфальту на глазах у прохожих. Они взяли труп на руки только после замечания местных жителей, сообщает телеканал "360".

Сотрудники ритуальной службы протащили труп по асфальту в Сургуте. Видео © t.me / Телеканал "360"

По информации канала, инцидент произошёл рядом с жилым комплексом "Возрождение". Действия работников службы попали на камеры наружного видеонаблюдения. Очевидцы сообщают, что эта нетипичная картина вызвала у них шок. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Ранее Лайф писал, что ярославские ритуальщики привезли гробы с телами в ковшах экскаватора. Вместо одиночных могил они вырыли траншею, сделав из неё братскую могилу.

Обложка ©

Телеканал "360"

Ян Поланин
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