В Сургуте ритуальщики протащили труп в мешке по двору на глазах у шокированных прохожих
"360": Сотрудники похоронного бюро в Сургуте протащили труп в мешке по асфальту
В Сургуте сотрудники похоронной службы протащили тело в мешке по асфальту на глазах у прохожих. Они взяли труп на руки только после замечания местных жителей, сообщает телеканал "360".
Сотрудники ритуальной службы протащили труп по асфальту в Сургуте. Видео © t.me / Телеканал "360"
По информации канала, инцидент произошёл рядом с жилым комплексом "Возрождение". Действия работников службы попали на камеры наружного видеонаблюдения. Очевидцы сообщают, что эта нетипичная картина вызвала у них шок. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее Лайф писал, что ярославские ритуальщики привезли гробы с телами в ковшах экскаватора. Вместо одиночных могил они вырыли траншею, сделав из неё братскую могилу.