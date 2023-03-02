Ритуальная служба Владивостока уволила сотрудника, снявшего видео с оскорблением умершего

Руководство похоронной службы Владивостока "Некрополь" уволило сотрудника, который снял видео с глумлением над телом человека в гробу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В Сети распространилась видеозапись, снятая в 2011 году. На ней автор говорит о намерении продолжать снимать такие ролики для WhatsApp. На кадрах мужчина возле приоткрытого гроба на кладбище показал тело умершего, а потом в его адрес произнёс оскорбления. Как сообщили в мэрии, по данному факту была проведена служебная проверка.

"Ввиду открывшихся обстоятельств сотрудник незамедлительно был уволен. Городская похоронная служба "Некрополь" сожалеет о случившемся и приносит свои извинения за данный инцидент", — говорится в сообщении.