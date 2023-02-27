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27 февраля, 17:03

Камеры сняли штурм "Тёмного и светлого" в Подмосковье из-за "частной пирушки" уволенного стажёра

В Красногорске уволенный стажёр "Тёмного и светлого" заперся в магазине и угрожал ножом

Продавец пивного магазина в Красногорске Московской области разозлился на владельца торговой точки из-за увольнения, закрылся в помещении с ножом и отказался пускать посетителей. Видео "вечеринки для избранных" публикует SHOT.

Продавец пивного магазина в Красногорске устроил "забастовку" из-за увольнения. Видео © t.me / SHOT

43-летний Владимир Беляков проходил стажировку в пивном магазине "Тёмное и светлое". Первая рабочая смена выпала на субботу, и в целом весь день торговля шла успешно. Но ближе к закрытию новоиспечённый продавец решил подарить себе в качестве премии за первые продажи пару бокалов хмельного напитка.

Но это не сошло Белякову с рук. Посиделки попали на скрытую камеру. Утром владелец торговой точки позвонил стажёру и сказал, что тот уволен. Это напрочь вывело мужчину из себя. Дебошир скинул с барной стойки все бутылки, после чего вмешался второй стажёр и вежливо попросил его уйти.

В итоге Беляков достал из кармана нож, выгнал коллегу вон, заперся в магазине и стал пить ненавистное пиво. На место приехали полицейские и взяли разбушевавшегося хулигана штурмом.

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Ранее в Нижегородской области пьяный поклонник ЗОЖ разгромил стеллаж с алкоголем в магазине. По словам очевидцев, неадекват был постоянным гостем продуктового.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ирина Фальке
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