Камеры сняли штурм "Тёмного и светлого" в Подмосковье из-за "частной пирушки" уволенного стажёра
В Красногорске уволенный стажёр "Тёмного и светлого" заперся в магазине и угрожал ножом
Продавец пивного магазина в Красногорске Московской области разозлился на владельца торговой точки из-за увольнения, закрылся в помещении с ножом и отказался пускать посетителей. Видео "вечеринки для избранных" публикует SHOT.
Продавец пивного магазина в Красногорске устроил "забастовку" из-за увольнения. Видео © t.me / SHOT
43-летний Владимир Беляков проходил стажировку в пивном магазине "Тёмное и светлое". Первая рабочая смена выпала на субботу, и в целом весь день торговля шла успешно. Но ближе к закрытию новоиспечённый продавец решил подарить себе в качестве премии за первые продажи пару бокалов хмельного напитка.
Но это не сошло Белякову с рук. Посиделки попали на скрытую камеру. Утром владелец торговой точки позвонил стажёру и сказал, что тот уволен. Это напрочь вывело мужчину из себя. Дебошир скинул с барной стойки все бутылки, после чего вмешался второй стажёр и вежливо попросил его уйти.
В итоге Беляков достал из кармана нож, выгнал коллегу вон, заперся в магазине и стал пить ненавистное пиво. На место приехали полицейские и взяли разбушевавшегося хулигана штурмом.
Ранее в Нижегородской области пьяный поклонник ЗОЖ разгромил стеллаж с алкоголем в магазине. По словам очевидцев, неадекват был постоянным гостем продуктового.
t.me / SHOT