"Загробная" ОПГ похоронила женщину прямо на тропинке между могилами на кладбище в Самаре
В Самаре женщину похоронили в проходе между могилами на закрытом кладбище
В Самаре женщину похоронили в проходе между могилами на закрытом постановлением властей кладбище. На опубликованных кадрах в телеграм-канале "ЧП Самара" видно свежевыкопанное захоронение, на котором как и полагается лежат венки и установлен крест с фотографией.
В Самаре женщину похоронили в проходе между могилами. Видео © t.me / ЧП Самара
Очевидцы рассказали, что родственник погибшей вместе ритуальным агентом выехали на кладбище, однако в погребении им отказали, потому что постановлением главы оно было закрыто. Тогда агент решил вопрос через "загробную" ОПГ, которая за деньги самовольно выбрали место на тропинке между другими могилами и похоронили женщину.
По мнению некоторых горожан, поможет решить ситуацию строительство крематория, что сократит расходы на похороны. Но и с этим не все согласны, поскольку считают, что кремация не соответствует нормам православия.
А ранее Лайф рассказывал, что дети погибшей женщины два дня самостоятельно копали могилу в Мегионе. После смерти матери выяснилось, что на кладбище не осталось свободных мест. Причина в том, что осенью ритуальщики должны были выкопать 150 могил, однако в этом году они выполнили всего треть работы.
t.me / ЧП Самара