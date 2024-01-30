"Загробная" ОПГ похоронила женщину прямо на тропинке между могилами на кладбище в Самаре

В Самаре женщину похоронили в проходе между могилами на закрытом постановлением властей кладбище. На опубликованных кадрах в телеграм-канале "ЧП Самара" видно свежевыкопанное захоронение, на котором как и полагается лежат венки и установлен крест с фотографией.

В Самаре женщину похоронили в проходе между могилами. Видео © t.me / ЧП Самара

Очевидцы рассказали, что родственник погибшей вместе ритуальным агентом выехали на кладбище, однако в погребении им отказали, потому что постановлением главы оно было закрыто. Тогда агент решил вопрос через "загробную" ОПГ, которая за деньги самовольно выбрали место на тропинке между другими могилами и похоронили женщину.

По мнению некоторых горожан, поможет решить ситуацию строительство крематория, что сократит расходы на похороны. Но и с этим не все согласны, поскольку считают, что кремация не соответствует нормам православия.