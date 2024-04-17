Жительница Бразилии привезла в отделение банка своего мёртвого дядю в инвалидном кресле, чтобы выдать его за живого родственника и оформить на него кредит. Об этом пишет местное издание O GLOBO.

Жительница Бразилии привезла в банк мёртвого дядю, чтобы взять на него кредит. Видео © X / @realengotv

Предприимчивая женщина по имени Эрика де Соуза Виейра Нуньес зашла в один из банков Рио-де-Жанейро и попросила выдать кредит её дяде — 68-летнему Пауло Роберто Браге. Она запросила 17 тысяч бразильских реалов (309 тысяч рублей). В ходе разговора персонал банка заметил в поведении потенциальных клиентов странные моменты — дядюшка был совсем бледен и выглядел нехорошо, у него постоянно падали руки и голова, хоть племянница и старательно делала вид, что общается с мужчиной.

Судя по кадрам, женщина придерживает родственника за голову и спрашивает, слушает ли он её, а также "объясняет", где ему расписаться, чтобы избавить всех присутствующих от ненужных проблем. В конце концов, раздосадованная несговорчивостью своего дяди, она берёт ручку сама и пытается поставить подпись в договоре вместо него, однако всё оказалось не так просто.

В итоге сотрудники финансового учреждения вызвали скорую и врачи подтвердили смерть мужчины, которая наступила ещё до посещения банка. Нуньес была сразу же арестована. Местные правоохранители устанавливают остальных родных задержанной и точное время смерти Браге.