Найденная живой в гробу эквадорка скончалась после чудесного "воскрешения"

Жительница Эквадора, которая "воскресла" перед подготовкой к похоронам несколько дней назад, скончалась в больнице. Об этом сообщило издание El Universo.

Белла Монтойя попала в больницу 9 июня с инсультом. Врачи попытались спасти 76-летнюю пенсионерку, однако не смогли и констатировали смерть. Её тело поместили в гроб, но после выяснилось, что женщина была жива: признаки жизни заметил сын, когда пришёл забирать тело.

После пяти часов нахождения в гробу и "воскрешения" эквадорку госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Однако второго "чуда" не произошло: на днях стало известно, что женщина всё-таки скончалась в больнице 16 июня. Сейчас её тело находится на вскрытии.

Эта история сотрясла Интернет. Многие задавались вопросом, как такое возможно и понесёт ли больница наказание за такую недопустимую ошибку. На данный момент лишь известно, что в отношении медработников проводится проверка.