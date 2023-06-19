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19 июня, 04:10

Найденная живой в гробу эквадорка скончалась после чудесного "воскрешения"

"Воскресшая" перед похоронами жительница Эквадора скончалась в больнице

Жительница Эквадора, которая "воскресла" перед подготовкой к похоронам несколько дней назад, скончалась в больнице. Об этом сообщило издание El Universo.

Белла Монтойя попала в больницу 9 июня с инсультом. Врачи попытались спасти 76-летнюю пенсионерку, однако не смогли и констатировали смерть. Её тело поместили в гроб, но после выяснилось, что женщина была жива: признаки жизни заметил сын, когда пришёл забирать тело.

После пяти часов нахождения в гробу и "воскрешения" эквадорку госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Однако второго "чуда" не произошло: на днях стало известно, что женщина всё-таки скончалась в больнице 16 июня. Сейчас её тело находится на вскрытии.

Эта история сотрясла Интернет. Многие задавались вопросом, как такое возможно и понесёт ли больница наказание за такую недопустимую ошибку. На данный момент лишь известно, что в отношении медработников проводится проверка.

Внезапное "воскрешение" жительницы Эквадора во время похорон сняли на видео

Внезапное "воскрешение" жительницы Эквадора во время похорон сняли на видео

Лайф рассказывал, что жительница Эквадора, которая считалась мёртвой, "воскресла" при подготовке к похоронам. В больнице родственникам сообщили о кончине женщины и поместили её тело в гроб. Когда сын пришёл за телом, то увидел, что мать шевелится. По предварительной информации, у женщины была каталепсия — заболевание, при котором человек может до трёх дней не обнаруживать признаки жизнедеятельности.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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