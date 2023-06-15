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15 июня, 11:38

Внезапное "воскрешение" жительницы Эквадора во время похорон сняли на видео

Bild опубликовал видео с похорон "воскресшей" эквадорки Беллы Монтойя

В Сети появилось видео с похорон 76-летней Беллы Монтойя, которая внезапно пришла в себя, лёжа в гробу. Запись опубликовал Bild.

Эквадорка очнулась на собственных похоронах. Видео © Telegram / "BILD на русском"

Вероятнее всего, у женщины была каталепсия — заболевание, при котором человек может до трёх дней не подавать признаков жизнедеятельности.

Сын Беллы рассказал, что врачи находят в её нынешнем состоянии поводы для оптимизма.

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Напомним, что ситуация произошла 12 июня. Пожилая эквадорка, ранее перенёсшая инсульт, подала признаки жизни во время подготовки к её похоронам. Она провела в гробу около пяти часов. Женщину доставили в реанимацию.

Обложка ©

Telegram / "BILD на русском"

Юрий Лысенко
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