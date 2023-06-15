Внезапное "воскрешение" жительницы Эквадора во время похорон сняли на видео

В Сети появилось видео с похорон 76-летней Беллы Монтойя, которая внезапно пришла в себя, лёжа в гробу. Запись опубликовал Bild.

Эквадорка очнулась на собственных похоронах. Видео © Telegram / "BILD на русском"

Вероятнее всего, у женщины была каталепсия — заболевание, при котором человек может до трёх дней не подавать признаков жизнедеятельности.

Сын Беллы рассказал, что врачи находят в её нынешнем состоянии поводы для оптимизма.