Внезапное "воскрешение" жительницы Эквадора во время похорон сняли на видео
Bild опубликовал видео с похорон "воскресшей" эквадорки Беллы Монтойя
В Сети появилось видео с похорон 76-летней Беллы Монтойя, которая внезапно пришла в себя, лёжа в гробу. Запись опубликовал Bild.
Эквадорка очнулась на собственных похоронах. Видео © Telegram / "BILD на русском"
Вероятнее всего, у женщины была каталепсия — заболевание, при котором человек может до трёх дней не подавать признаков жизнедеятельности.
Сын Беллы рассказал, что врачи находят в её нынешнем состоянии поводы для оптимизма.
Напомним, что ситуация произошла 12 июня. Пожилая эквадорка, ранее перенёсшая инсульт, подала признаки жизни во время подготовки к её похоронам. Она провела в гробу около пяти часов. Женщину доставили в реанимацию.
Telegram / "BILD на русском"