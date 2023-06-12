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12 июня, 03:08

Лежавшая в гробу женщина "воскресла" перед своими похоронами в Эквадоре

Считавшаяся мёртвой эквадорка "воскресла" при подготовке к похоронам

Жительница Эквадора, которая считалась мёртвой, "воскресла" при подготовке к похоронам. В больнице родственникам сообщили о кончине женщины и поместили её тело в гроб, однако когда сын пришёл забирать свидетельство о смерти матери, то увидел невероятное.

Родственники эквадорки уже готовились к поминкам. Когда близкие "покойной" пришли за свидетельством о смерти и телом женщины, которое находилось в гробу, произошла совершенно неожиданная ситуация: приоткрыв крышку гроба, они заметили, что считавшаяся мёртвой эквадорка подала признаки жизни.

"Моя мама на кислороде. Её сердце стабильно. Доктор ущипнул её за руку, и она отреагировала, они говорят мне, что это хорошо", — рассказал изданию El Universoс сын Беллы Монтойи Гилберт.

По предварительной информации, у женщины была каталепсия — заболевание, при котором человек может до трёх дней не обнаруживать признаки жизнедеятельности. Отвечая на вопрос о том, собираются ли родные подавать в суд на больницу, сын заявил, что сейчас занят уходом за мамой и не думает ни о чём другом.

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Unsplash

Арина Родионова
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