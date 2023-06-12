Лежавшая в гробу женщина "воскресла" перед своими похоронами в Эквадоре

Жительница Эквадора, которая считалась мёртвой, "воскресла" при подготовке к похоронам. В больнице родственникам сообщили о кончине женщины и поместили её тело в гроб, однако когда сын пришёл забирать свидетельство о смерти матери, то увидел невероятное.

Родственники эквадорки уже готовились к поминкам. Когда близкие "покойной" пришли за свидетельством о смерти и телом женщины, которое находилось в гробу, произошла совершенно неожиданная ситуация: приоткрыв крышку гроба, они заметили, что считавшаяся мёртвой эквадорка подала признаки жизни.

"Моя мама на кислороде. Её сердце стабильно. Доктор ущипнул её за руку, и она отреагировала, они говорят мне, что это хорошо", — рассказал изданию El Universoс сын Беллы Монтойи Гилберт.