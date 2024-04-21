5 комнатных растений, помогающих похудеть своей чудо-энергетикой

Растения для квартиры нужно выбирать в зависимости от их энергетических свойств. Есть те, которые приносят в дом беды и неудачи, и те, которые оказывают более положительный эффект. Например, снижают уровень стресса и помогают похудеть. Какие домашние растения должны быть у вас в квартире, если мечтаете без труда похудеть?

1. Комнатное растение сансевиерия прогонит лишние килограммы

Какое комнатное растение поможет избежать возникновения большого количества пыли? Сансевиерия. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ухаживать за таким комнатным растением сможет даже ленивый. Поливать его нужно всего раз в неделю, и цветок всё равно простоит довольно долго. Мало того что растение идеально впишется в интерьер благодаря красивому внешнему виду, так оно ещё и окажет благоприятное воздействие на домочадцев.

Например, сансевиерия защищает квартиру от возникновения пыли и попадания в воздух вредных веществ. Она помогает быстрее прийти в себя во время простуды. Но самое важное свойство этого домашнего растения заключается в том, что оно успокаивает домочадцев и помогает избавиться от стресса. Сансевиерия улучшает иммунитет, а значит, проблемы с лишним весом прекратятся. Лишние килограммы будут таять на глазах.

2. Бегония дома поможет похудеть

Какое растение купить для квартиры, чтобы оно было непривередливым и помогало похудеть? Бегонию. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Такие растения в домашних условиях ведут себя непривередливо. Ухаживать за ними придётся пару раз в неделю. Но за это домочадцы будут награждены сполна. Бегония очистит воздух в квартире от вредных веществ. Благодаря ей будет появляться меньше пыли.

Домашнее растение подойдёт и тем, кто хочет похудеть. Бегония помогает улучшить сон, а также успокаивает и избавляет от стресса. Если вы всегда будете спокойны, то и вероятность набрать лишние килограммы снизится. Ведь часто лишняя масса приходит именно из-за переживаний.

3. Какие растения помогают худеть: хлорофитум

Хлорофитум — обязательное домашнее растение для тех, кто мечтает сбросить вес, но не хочет часто ухаживать за цветком. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Комнатное растение идеально подойдёт для тех, кто хочет выделять на уход за цветком не слишком много времени. Поливать хлорофитум нужно всего пару раз в неделю. Такое растение для квартиры подойдёт семьям с детьми. Оно поможет избавиться от углекислого газа в помещении.

Если завести хлорофитум, то начнёт лучше дышать нос: растение дезинфицирует воздух в помещении. На фоне этого иммунитет всех домочадцев улучшится, начнёт эффективнее работать пищеварительная система, а о проблемах с лишним весом можно будет забыть навсегда.

4. Каланхоэ в доме — залог стройности хозяйки

Какое домашнее растение и красиво выглядит, и вкусно пахнет? Каланхоэ. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Домашнее растение не только выглядит ярко, но и обладает положительными свойствами. Например, регулярно вдыхая его аромат, вы очистите тело от токсинов и шлаков. Они, кстати, часто и являются причиной появления лишних килограммов.

С помощью лепестков каланхоэ можно лечить небольшие травмы. Так, приложив их, избавитесь от маленьких ожогов или же порезов. Кроме того, цветок в целом усиливает иммунитет всех домочадцев. Если есть проблемы с печенью или жёлчным пузырём, то растение поможет от них избавиться (в комплексе с традиционным лечением).

5. Фикус помогает домочадцам похудеть

Фикус — домашнее комнатное растение, которое не только помогает сбросить вес, но и выводит токсины из воздуха. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Домашнее растение пользуется огромной популярностью у многих домохозяек. Фикус завоевал их любовь не просто так — дело в его положительных "эзотерических характеристиках". Считается, что, находясь в домашних условиях, цветок привлекает в квартиру удачу и много денег.

Но есть и физические свойства, которые не менее интересны. Например, фикус успокаивает домочадцев и помогает побороть депрессию. Это опять же приводит к быстрому похудению.

Не стоит забывать и о том, что комнатное домашнее растение фикус выводит из воздуха токсины, а также выделяет дополнительный кислород взамен углекислого газа. Благодаря этому продолжительность сна домочадцев увеличится, все члены семьи почувствуют себя намного лучше.