5 комнатных растений, помогающих похудеть своей чудо-энергетикой
Многие растения имеют удивительные энергетические свойства. Они не только высасывают из воздуха вредные вещества, но и помогают скинуть лишние килограммы. Life.ru рассказывает о том, какие цветы должны стоять в каждом доме.
Растения для квартиры нужно выбирать в зависимости от их энергетических свойств. Есть те, которые приносят в дом беды и неудачи, и те, которые оказывают более положительный эффект. Например, снижают уровень стресса и помогают похудеть. Какие домашние растения должны быть у вас в квартире, если мечтаете без труда похудеть?
1. Комнатное растение сансевиерия прогонит лишние килограммы
Какое комнатное растение поможет избежать возникновения большого количества пыли? Сансевиерия. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Ухаживать за таким комнатным растением сможет даже ленивый. Поливать его нужно всего раз в неделю, и цветок всё равно простоит довольно долго. Мало того что растение идеально впишется в интерьер благодаря красивому внешнему виду, так оно ещё и окажет благоприятное воздействие на домочадцев.
Например, сансевиерия защищает квартиру от возникновения пыли и попадания в воздух вредных веществ. Она помогает быстрее прийти в себя во время простуды. Но самое важное свойство этого домашнего растения заключается в том, что оно успокаивает домочадцев и помогает избавиться от стресса. Сансевиерия улучшает иммунитет, а значит, проблемы с лишним весом прекратятся. Лишние килограммы будут таять на глазах.
2. Бегония дома поможет похудеть
Какое растение купить для квартиры, чтобы оно было непривередливым и помогало похудеть? Бегонию. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Такие растения в домашних условиях ведут себя непривередливо. Ухаживать за ними придётся пару раз в неделю. Но за это домочадцы будут награждены сполна. Бегония очистит воздух в квартире от вредных веществ. Благодаря ей будет появляться меньше пыли.
Домашнее растение подойдёт и тем, кто хочет похудеть. Бегония помогает улучшить сон, а также успокаивает и избавляет от стресса. Если вы всегда будете спокойны, то и вероятность набрать лишние килограммы снизится. Ведь часто лишняя масса приходит именно из-за переживаний.
3. Какие растения помогают худеть: хлорофитум
Хлорофитум — обязательное домашнее растение для тех, кто мечтает сбросить вес, но не хочет часто ухаживать за цветком. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Комнатное растение идеально подойдёт для тех, кто хочет выделять на уход за цветком не слишком много времени. Поливать хлорофитум нужно всего пару раз в неделю. Такое растение для квартиры подойдёт семьям с детьми. Оно поможет избавиться от углекислого газа в помещении.
Если завести хлорофитум, то начнёт лучше дышать нос: растение дезинфицирует воздух в помещении. На фоне этого иммунитет всех домочадцев улучшится, начнёт эффективнее работать пищеварительная система, а о проблемах с лишним весом можно будет забыть навсегда.
4. Каланхоэ в доме — залог стройности хозяйки
Какое домашнее растение и красиво выглядит, и вкусно пахнет? Каланхоэ. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Домашнее растение не только выглядит ярко, но и обладает положительными свойствами. Например, регулярно вдыхая его аромат, вы очистите тело от токсинов и шлаков. Они, кстати, часто и являются причиной появления лишних килограммов.
С помощью лепестков каланхоэ можно лечить небольшие травмы. Так, приложив их, избавитесь от маленьких ожогов или же порезов. Кроме того, цветок в целом усиливает иммунитет всех домочадцев. Если есть проблемы с печенью или жёлчным пузырём, то растение поможет от них избавиться (в комплексе с традиционным лечением).
5. Фикус помогает домочадцам похудеть
Фикус — домашнее комнатное растение, которое не только помогает сбросить вес, но и выводит токсины из воздуха. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Домашнее растение пользуется огромной популярностью у многих домохозяек. Фикус завоевал их любовь не просто так — дело в его положительных "эзотерических характеристиках". Считается, что, находясь в домашних условиях, цветок привлекает в квартиру удачу и много денег.
Но есть и физические свойства, которые не менее интересны. Например, фикус успокаивает домочадцев и помогает побороть депрессию. Это опять же приводит к быстрому похудению.
Не стоит забывать и о том, что комнатное домашнее растение фикус выводит из воздуха токсины, а также выделяет дополнительный кислород взамен углекислого газа. Благодаря этому продолжительность сна домочадцев увеличится, все члены семьи почувствуют себя намного лучше.
Некоторые растения сбросить вес не помогают, но обладают другими крайне полезными свойствами. Ранее Life.ru писал про восемь обязательных цветов для спальни, гарантирующих крепкий и здоровый сон.
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