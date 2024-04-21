10 ужасающих кадров из автомастерских, после которых вам не захочется выходить на дорогу
Как говорится, в России только две беды. Но вот оказалось, что не только в нашей стране. Дураки на дорогах пугают даже на Западе. Автомеханики делятся своими находками, а мы в Life.ru выбираем самые трешовые из них.
Обложка © Reddit / Misterr_Carlos, opstarfish
"Клиентка сообщила, что её муж залатал шину, но она продолжает терять воздух", — Howdyooooh.
Фото © Reddit / Howdyooooh
"Он крепко держится за провода и пытается забраться глубже. Есть предложения, как он там оказался?" — neutral-spectator.
Фото © Reddit / neutral-spectator
"Честно говоря, сегодня утром немного холодно", — Throway1194.
Фото © Reddit / Throway1194
"Клиент сказал, что все четыре колеса остались невредимыми, но об автомобиле того же сказать нельзя", — Misterr_Carlos.
Фото © Reddit / Misterr_Carlos
"Это не то, что я ожидал, когда клиент сказал: "Шина взорвалась — и теперь видны провода", — samerooo.
Фото © Reddit / samerooo
"Клиент сказал, что у него что-то двигатель барахлит", — Kisamaa.
Фото © Reddit / Kisamaa
"Я работаю в пункте аренды авто, и вот так нам вернули одну из машин. Привезли обратно уже полицейские", — maddogg312.
Фото © Reddit / maddogg312
"Клиентка отказалась от замены всех четырёх шин в дождливый день и также подписала отказ от претензий перед получением автомобиля", — BooteIs.
Фото © Reddit / BooteIs
"Мнение механика: "Я не зайду в эту машину, вы меня не заставите!" — Redclayroots.
Фото © Reddit / Redclayroots
"Удивлён, что она ещё не взорвалась!" — opstarfish.
Фото © Reddit / opstarfish