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21 апреля, 10:00

10 ужасающих кадров из автомастерских, после которых вам не захочется выходить на дорогу

Как говорится, в России только две беды. Но вот оказалось, что не только в нашей стране. Дураки на дорогах пугают даже на Западе. Автомеханики делятся своими находками, а мы в Life.ru выбираем самые трешовые из них.

Обложка © Reddit / Misterr_Carlos, opstarfish

Обложка © Reddit / Misterr_Carlos, opstarfish

"Клиентка сообщила, что её муж залатал шину, но она продолжает терять воздух", — Howdyooooh.

Фото © Reddit / Howdyooooh

Фото © Reddit / Howdyooooh

"Он крепко держится за провода и пытается забраться глубже. Есть предложения, как он там оказался?" neutral-spectator.

Фото © Reddit / neutral-spectator

Фото © Reddit / neutral-spectator

"Честно говоря, сегодня утром немного холодно", — Throway1194.

Фото © Reddit / Throway1194

Фото © Reddit / Throway1194

"Клиент сказал, что все четыре колеса остались невредимыми, но об автомобиле того же сказать нельзя", — Misterr_Carlos.

Фото © Reddit / Misterr_Carlos

Фото © Reddit / Misterr_Carlos

"Это не то, что я ожидал, когда клиент сказал: "Шина взорвалась — и теперь видны провода", — samerooo.

Фото © Reddit / samerooo

Фото © Reddit / samerooo

"Клиент сказал, что у него что-то двигатель барахлит", — Kisamaa.

Фото © Reddit / Kisamaa

Фото © Reddit / Kisamaa

"Я работаю в пункте аренды авто, и вот так нам вернули одну из машин. Привезли обратно уже полицейские", — maddogg312.

Фото © Reddit / maddogg312

Фото © Reddit / maddogg312

"Клиентка отказалась от замены всех четырёх шин в дождливый день и также подписала отказ от претензий перед получением автомобиля", — BooteIs.

Фото © Reddit / BooteIs

Фото © Reddit / BooteIs

"Мнение механика: "Я не зайду в эту машину, вы меня не заставите!" Redclayroots.

Фото © Reddit / Redclayroots

Фото © Reddit / Redclayroots

"Удивлён, что она ещё не взорвалась!" opstarfish.

Фото © Reddit / opstarfish

Фото © Reddit / opstarfish

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Сергей Трофимов
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