Назаров дал интервью в женском парике и назвал себя рептилией
Актёр Дмитрий Назаров поучаствовал в шуточном интервью, где, надев женский парик, попытался пошутить над своим релокантским статусом, другими иноагентами и их взаимоотношениями на чужбине. У некогда известного артиста спросили, кем он чувствует себя после двух лет отъезда из РФ. Ответ "убил".
Дмитрий Назаров даёт шуточное интервью в женском парике. Фото © YouTube / СМЕХОПАРАНОЙЯ
"Я — релокант. Потрясающее новое слово появилось. В этом есть и "релакс", такая расслабуха в хорошем смысле, и философия [Иммануила] Канта. Мы — рептилии, <...> вараны", — сказал он.
К слову, представился пока ещё народный артист России неким Константином Дрёминым. А когда его спросили про отношение к своей реальной личности, артист разразился гневной тирадой, заявив, что он — "гнойник на теле эмиграции".
Напомним, после начала спецоперации Дмитрий Назаров публично занял сторону Украины, после чего покинул Россию. Народного артиста и его супругу уволили из МХТ им. Чехова. Были у актёра и реальные проблемы с законом: в апреле 2023 года он получил штраф за дискредитацию ВС РФ, но не поменял взглядов, а позднее и вовсе вернулся на родину, пытаясь заработать денег.
YouTube / СМЕХОПАРАНОЙЯ