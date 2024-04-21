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21 апреля, 06:02

Назаров дал интервью в женском парике и назвал себя рептилией

Актёр Дмитрий Назаров поучаствовал в шуточном интервью, где, надев женский парик, попытался пошутить над своим релокантским статусом, другими иноагентами и их взаимоотношениями на чужбине. У некогда известного артиста спросили, кем он чувствует себя после двух лет отъезда из РФ. Ответ "убил".

Дмитрий Назаров даёт шуточное интервью в женском парике. Фото © YouTube / СМЕХОПАРАНОЙЯ

Дмитрий Назаров даёт шуточное интервью в женском парике. Фото © YouTube / СМЕХОПАРАНОЙЯ

"Я — релокант. Потрясающее новое слово появилось. В этом есть и "релакс", такая расслабуха в хорошем смысле, и философия [Иммануила] Канта. Мы — рептилии, <...> вараны", — сказал он.

К слову, представился пока ещё народный артист России неким Константином Дрёминым. А когда его спросили про отношение к своей реальной личности, артист разразился гневной тирадой, заявив, что он — "гнойник на теле эмиграции".

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Напомним, после начала спецоперации Дмитрий Назаров публично занял сторону Украины, после чего покинул Россию. Народного артиста и его супругу уволили из МХТ им. Чехова. Были у актёра и реальные проблемы с законом: в апреле 2023 года он получил штраф за дискредитацию ВС РФ, но не поменял взглядов, а позднее и вовсе вернулся на родину, пытаясь заработать денег.

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Обложка ©

YouTube / СМЕХОПАРАНОЙЯ

Матвей Константинов
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