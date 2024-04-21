Назаров дал интервью в женском парике и назвал себя рептилией

Актёр Дмитрий Назаров поучаствовал в шуточном интервью, где, надев женский парик, попытался пошутить над своим релокантским статусом, другими иноагентами и их взаимоотношениями на чужбине. У некогда известного артиста спросили, кем он чувствует себя после двух лет отъезда из РФ. Ответ "убил".

Дмитрий Назаров даёт шуточное интервью в женском парике. Фото © YouTube / СМЕХОПАРАНОЙЯ

"Я — релокант. Потрясающее новое слово появилось. В этом есть и "релакс", такая расслабуха в хорошем смысле, и философия [Иммануила] Канта. Мы — рептилии, <...> вараны", — сказал он.