Вернувшийся в Россию Дмитрий Назаров может нарваться на срок и отмену всех выступлений

Вернувшийся в Россию Дмитрий Назаров рискует остаться без концертов и свободы. Как пишет Mash, имеющийся штраф за дискредитацию ВС РФ не испугал опального актёра и он решил как ни в чём не бывало снова начать зарабатывать в родной стране, однако люди этого не поняли. Запланированный показ спектакля в Смоленске отменили, а общественники так и норовят подставить артиста под статью.