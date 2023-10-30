Вернувшийся в Россию Дмитрий Назаров может нарваться на срок и отмену всех выступлений
Активист попросил проверить высказывания Назарова и запретить ему выступать в РФ
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Вернувшийся в Россию Дмитрий Назаров рискует остаться без концертов и свободы. Как пишет Mash, имеющийся штраф за дискредитацию ВС РФ не испугал опального актёра и он решил как ни в чём не бывало снова начать зарабатывать в родной стране, однако люди этого не поняли. Запланированный показ спектакля в Смоленске отменили, а общественники так и норовят подставить артиста под статью.
Так, активист движения "Отцы России" Андрей Згонников обратился в прокуратуру с требованием проверить заявления Назарова и наказать его. Кроме того, Згонников требует, чтобы артисту запретили выступать в России и назначили исправительные работы. К слову, если в течение года Назаров снова покусится на Российскую армию, то ему будет грозить до семи лет реального заключения.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Дмитрий Назаров занял ярую проукраинскую позицию, из-за чего он и его жена были уволены из МХТ им. Чехова и покинули Россию. А в апреле артист и вовсе получил штраф за дискредитацию ВС РФ.