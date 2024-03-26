"Выжил из ума": Драпеко предложила лучшее наказание для Назарова после глумления над терактом

Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала забыть и никогда больше не упоминать народного артиста РФ Дмитрия Назарова. Так первый заместитель председателя Комитета по культуре отреагировала на новость о том, что артист сочинил ехидное стихотворение о теракте в "Крокус сити холле".

"Теракт в "Крокусе" — это ужасная трагедия, и очень жаль, что находятся люди, которые могут насмехаться над этими событиями. Мы, конечно, внесли новые законопроекты, которые не позволяют уехавшим артистам зарабатывать деньги в России. Но для такой личности, как Дмитрий Назаров, лучшим наказанием будет его забыть и никогда больше не упоминать", — заявила Драпеко в беседе с NEWS.ru.

По мнению депутата, актёр уже выжил из ума, а его заявления — абсолютная ненормальность.