"Выжил из ума": Драпеко предложила лучшее наказание для Назарова после глумления над терактом
Депутат Драпеко предложила забыть актёра Назарова после стихотворения о теракте
Елена Драпеко, Дмитрий Назаров. Обложка ©ТАСС / Стоян Васев, Михаил Терещенко
Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала забыть и никогда больше не упоминать народного артиста РФ Дмитрия Назарова. Так первый заместитель председателя Комитета по культуре отреагировала на новость о том, что артист сочинил ехидное стихотворение о теракте в "Крокус сити холле".
"Теракт в "Крокусе" — это ужасная трагедия, и очень жаль, что находятся люди, которые могут насмехаться над этими событиями. Мы, конечно, внесли новые законопроекты, которые не позволяют уехавшим артистам зарабатывать деньги в России. Но для такой личности, как Дмитрий Назаров, лучшим наказанием будет его забыть и никогда больше не упоминать", — заявила Драпеко в беседе с NEWS.ru.
По мнению депутата, актёр уже выжил из ума, а его заявления — абсолютная ненормальность.
Ранее адвокат призвал лишить Дмитрия Назарова звания народного артиста России за глумление над терактом в стихотворении о жертвах теракта в "Крокусе". По словам юриста, после трагедии пробил "час истины" для известных личностей, которые уехали из России, но продолжили принимать активное участие в социальной и политической жизни страны.