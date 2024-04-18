Нейросеть показала, как бы выглядели герои повести Кира Булычёва в реальной жизни, и это чистый восторг
"Тайна третьей планеты" — одна из самых важных работ в истории советской анимации. Даже спустя десятилетия люди помнят о ней, вдохновляются ею. Сегодня с помощью ИИ люди решили посмотреть, как бы персонажи выглядели в реальном мире. Результат превзошёл ожидания.
Сегодня при помощи чудес современных технологий мы получаем уникальную возможность увидеть, как бы выглядели любимые герои мультфильмов СССР в реальном мире. Эти изображения не просто генерации искусственного интеллекта. Это то, что вызовет у вас ностальгию и уж точно удивит!
На первом кадре мы встречаем мечтательную Алису Селезнёву. Видно, что девочка полна предвкушения и хочет разгадать тайны Вселенной. Она готова к новым приключениям среди звёзд. Взгляд Алисы так же ясен, как и космический вакуум, а волосы озарены оранжевым светом далёких планет.
Как, по мнению нейросети, в реальности выглядит Алиса Селезнёва. Фото © Telegram / neyroset_vidit
Капитан Зелёный в своём величественном астральном убранстве держит курс на неизведанные галактики. В его глазах — отражение глубин Вселенной и несокрушимая решимость лидера.
Так нейросеть нарисовала капитана Зелёного. Фото © Telegram / neyroset_vidit
Профессор Селезнёв, отец Алисы, символ научной мудрости и любопытства. Его устремлённый вперёд взгляд как бы говорит о его постоянном стремлении к открытиям.
Вот так, по версии нейросети, выглядит отец Алисы из мультфильма СССР "Тайна третьей планеты". Фото © Telegram / neyroset_vidit
Алмазная черепашка — символ обманчивой красоты природных созданий космоса. Пришедшая из повести Кира Булычёва, она сверкает на ладони, словно живой кристалл. И никто даже не знает, что это на самом деле робот-шпион, лишь замаскированный под живое существо.
Та самая алмазная черепашка, как её видит нейросеть. Фото © Telegram / neyroset_vidit
Склисс, она же крылатая корова, представляется чудом человеческой фантазии. В мультике "Тайна третьей планеты" существо с крыльями стрекозы летало весьма неуклюже, а на родной планете Шешинеру использовало крылья только для того, чтобы перелетать через реки и другие сложные участки рельефа. На изображении от ИИ корова превратилась в нечто похожее на Пегаса: крылья уже посолиднее, а летает над высотным городом.
Вот так нейросеть представляет склисса из повести Кира Булычёва. Фото © Telegram / neyroset_vidit
Корабль, способный преодолевать границы измерений, словно золотая стрела, вонзающаяся в цветущую планету, ярким акцентом выделяется на фоне растительности.
Как нейросеть нарисовала корабль, способный преодолевать границы измерений. Фото © Telegram / neyroset_vidit
И Весельчак У — существо с причудливой улыбкой и хитрым взглядом. У нейросети получилось изобразить космического пирата даже в некотором плане дружелюбным. В соответствии с его именем.
Вот так, по мнению нейросети, в реальности выглядит Весельчак У. Фото © Telegram / neyroset_vidit
Каждый портрет этих персонажей из повести Булычёва изображён невероятно живым, а детали хочется рассматривать не одну минуту. Их история обещает быть такой же захватывающей, как и десятилетия назад, когда "Тайна третьей планеты" впервые вышла на экраны.
- Московский день красоты: 5 историй преображения бездомных, которые теперь похожи на голливудских звёзд
сегодня в 15:46
- Иноагент, многодетная мать и суицидник: Что случилось с актёрами из сериала "Кухня"
сегодня в 15:24
- Тренер по речи научила распознавать ложь по жестам и мимике собеседника
сегодня в 14:55
Telegram / neyroset_vidit