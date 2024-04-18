Нейросеть показала, как бы выглядели герои повести Кира Булычёва в реальной жизни, и это чистый восторг

Сегодня при помощи чудес современных технологий мы получаем уникальную возможность увидеть, как бы выглядели любимые герои мультфильмов СССР в реальном мире. Эти изображения не просто генерации искусственного интеллекта. Это то, что вызовет у вас ностальгию и уж точно удивит!

На первом кадре мы встречаем мечтательную Алису Селезнёву. Видно, что девочка полна предвкушения и хочет разгадать тайны Вселенной. Она готова к новым приключениям среди звёзд. Взгляд Алисы так же ясен, как и космический вакуум, а волосы озарены оранжевым светом далёких планет.

Как, по мнению нейросети, в реальности выглядит Алиса Селезнёва. Фото © Telegram / neyroset_vidit

Капитан Зелёный в своём величественном астральном убранстве держит курс на неизведанные галактики. В его глазах — отражение глубин Вселенной и несокрушимая решимость лидера.

Так нейросеть нарисовала капитана Зелёного. Фото © Telegram / neyroset_vidit

Профессор Селезнёв, отец Алисы, символ научной мудрости и любопытства. Его устремлённый вперёд взгляд как бы говорит о его постоянном стремлении к открытиям.

Вот так, по версии нейросети, выглядит отец Алисы из мультфильма СССР "Тайна третьей планеты". Фото © Telegram / neyroset_vidit

Алмазная черепашка — символ обманчивой красоты природных созданий космоса. Пришедшая из повести Кира Булычёва, она сверкает на ладони, словно живой кристалл. И никто даже не знает, что это на самом деле робот-шпион, лишь замаскированный под живое существо.

Та самая алмазная черепашка, как её видит нейросеть. Фото © Telegram / neyroset_vidit

Склисс, она же крылатая корова, представляется чудом человеческой фантазии. В мультике "Тайна третьей планеты" существо с крыльями стрекозы летало весьма неуклюже, а на родной планете Шешинеру использовало крылья только для того, чтобы перелетать через реки и другие сложные участки рельефа. На изображении от ИИ корова превратилась в нечто похожее на Пегаса: крылья уже посолиднее, а летает над высотным городом.

Вот так нейросеть представляет склисса из повести Кира Булычёва. Фото © Telegram / neyroset_vidit

Корабль, способный преодолевать границы измерений, словно золотая стрела, вонзающаяся в цветущую планету, ярким акцентом выделяется на фоне растительности.

Как нейросеть нарисовала корабль, способный преодолевать границы измерений. Фото © Telegram / neyroset_vidit

И Весельчак У — существо с причудливой улыбкой и хитрым взглядом. У нейросети получилось изобразить космического пирата даже в некотором плане дружелюбным. В соответствии с его именем.

Вот так, по мнению нейросети, в реальности выглядит Весельчак У. Фото © Telegram / neyroset_vidit