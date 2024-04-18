Московский день красоты: 5 историй преображения бездомных, которые теперь похожи на голливудских звёзд

День красоты для людей с опытом бездомности каждый год проходит по всей России 17 апреля. Бывшим бездомным в Москве тоже устроили интересный праздник.

Что такое День красоты для бездомных и как он прошёл

В День бездомных малоимущих москвичей постригли и переобули. Фото © Life.ru

Крупнейшее благотворительное мероприятие проводят по всей стране ежегодно 17 апреля. В первый раз праздник организовали в 2019 году, и с тех пор традиция соблюдается регулярно.

Мероприятие проводится одной из благотворительных организаций, которая возвращает бездомных к прежней жизни. Сотрудники помогают обездоленным восстановить свои документы, арендовать квартиру и устроиться на работу. Цель ежегодной акции — поднять моральный дух людей без определённого места жительства и подарить надежду, что жизнь ещё можно изменить.

В Москве 17 апреля для бездомных устроили необычное мероприятие. Их пригласили в барбершоп, где побрили и сделали стильные причёски. Затем каждый обездоленный получил по деловому официальному костюму. После преображения присутствующих сфотографировал профессионал.

1. "Бездомный Ведьмак"

Московский бездомный выглядит стильно в костюме. Видео © Life.ru

На мероприятии был стильный седовласый мужчина, который сильно оброс. До прихода в барбершоп у него были длинные волосы и неряшливая борода. В обычной одежде мужчина выглядел непрезентабельно, но, как только он попал в руки к профессиональному парикмахеру, всё изменилось.

Барбер обрил "седовласому Ведьмаку" виски и "подрихтовал" бороду. Затем организаторы подобрали для мужчины костюм, который идеально сел по фигуре. Уже через пять минут он позировал перед камерами как суперзвезда.

2. Стильный мужчина средних лет

Помощь бездомным — важный поступок, который помогает людям поверить в то, что они снова могут встроиться в общество. Видео © Life.ru

Следующим преобразили мужчину средних лет. У него сильно обросли бока и макушка. Но мужчине посчастливилось попасть в руки парикмахера-профессионала. Девушка подровняла бока и "сняла" длину. Всего час времени — и перед нами довольно симпатичный мужчина.

3. Улыбчивый дедушка

В приютах для бездомных живут довольно красивые и харизматичные дедушки. Видео © Life.ru

Ещё одним мужчиной, кому "навели красоту", стал улыбчивый дедушка. До прихода в барбершоп у него была неряшливая причёска. Но руки мастера "пошаманили" над бездомным — и от былой жизни у него не осталось и следа. Мужчина полностью изменился. Костюм был маловат, поскольку еле застёгивался. Тем не менее преображение прошло успешно. Никто и никогда не сказал бы, что этот человек раньше жил на улице.

4. Превращение в плейбоя с подиума

Увидев этого красавца, не скажешь, что он бездомный. Видео © Life.ru

Другого мужчину молодой барбер и вовсе превратил в плейбоя. У него была довольно длинная стрижка и неухоженные волосы. Однако парикмахер смог подобрать стильный образ. Да такой, что бездомный стал выглядеть как настоящий герой американских фильмов. В костюме он смотрелся очень стильно.

5. "Русский Киллиан Мёрфи"

Если регулярно оказывать помощь бездомным, можно обнаружить среди них потенциальных актёров кино. Видео © Life.ru

Пятый мужчина с причёской средней длины выглядел довольно брутально. Однако девушка-барбер решила побрить его почти под ноль, чтобы сделать необычный лук. Изменения поразили. Теперь человек выглядел как минимум как Киллиан Мёрфи. В этом стильном костюме он бы идеально сыграл в российском сериале в жанре криминал.

Почему важно помогать бездомным и участвовать в этой акции?

Бездомные стали таковыми не просто так, а потому что в своё время оказались обманутыми злодеями или получили кармический "пинок" от судьбы. Многие из них хотят снова влиться в общество и жить нормальной жизнью. Но как это сделать, если у тебя нет ни документов, ни денег, ни работы?

Каждый россиянин должен помогать бездомным вернуть свою нормальную жизнь. Но нужно не просто давать им милостыню, а приводить в соответствующие благотворительные центры. Там людям без определённого места жительства действительно помогут встать на ноги.