Бродяга "дядя Саня" из Тольятти, 15 лет проживший в канализации, изменился до неузнаваемости SHOT: В Тольятти бездомного мужчину из канализации отмыли и отвезли в приют 6 марта, 16:13 Блогер Антон Глетчеров помог бездомному из Тольятти. Видео © t.me / SHOT

В Тольятти бездомный мужчина оказался без жилища, когда коммунальщики потребовали освободить канализационный люк, где он обитал последние 15 лет. Однако блогер Антон Глетчеров решил не бросать "дядю Саню" в беде и помочь ему с жильём, пишет SHOT.

Блогер Антон Глетчеров помог бездомному с жильём. Видео © t.me / SHOT

"Сейчас мы, дядя Саня, куда поедем? Бриться, стричься, умываться и в приют. Такой вид не подойдёт", — сказал блогер.

Он помог Александру обрести нормальный человеческий облик и показал, во что превратились ноги бездомного от ношения носков. Они, к слову, за последние года три ни разу не снимались и не стирались. Носки пришлось буквально отдирать ножом от кожи. Теперь же, после всех "уходовых" манипуляций, "дядя Саня" находится в социальном приюте, где ему обещали помочь с работой и документами.

При этом семья Александра отказалась принимать его обратно. Блогер несколько раз созванивался с ними. Сначала родственники собирались забрать мужчину к себе, но потом просто перестали отвечать на звонки.

Ранее сообщалось, что блогер Антон Глетчеров разыскал семью бездомного мужчины, который 15 лет прожил в канализационном люке в Тольятти. По словам его сестры, Александр начал пить, когда от него ушла жена, а затем и вовсе пропал из дома. Всё это время семья считала мужчину погибшим.

Авторы Татьяна Миссуми