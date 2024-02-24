Пенсионер из Курска превратил двор многоэтажки в приют для бездомных собак. Возможно, животным и стало хорошо, но вот соседи от такой жизни оказались совсем не в восторге. На протяжении нескольких лет им приходится спать в берушах, а по улице ходить настороженно, чтобы не стать "добычей", пишет SHOT.

Житель Курска построил приют для бездомных собак прямо посередине двора. Видео © t.me / SHOT

Уже четвёртый год Валерий Коноплёв строит будки из материалов с местных помоек, чтобы селить там всех собак, которые попадаются ему на пути. При этом четвероногие "жильцы", обречённые на цепь, круглосуточно лают и не дают жизни местным. Бывает, что псы срываются с привязи и кидаются на прохожих, иногда и на самого Коноплёва.

Роспотребнадзор и полиция решить проблему не смогли. Соседи через суд пытались заставить пенсионера ликвидировать приют во дворе. Однако накануне заседания мужчина перенёс сооружения на пару метров дальше — с территории управляющей компании на муниципальную землю, а затем смог доказать, что закон не нарушает. Так он продолжает "масштабировать" зверинец.