Пенсионер из Курска превратил двор многоэтажки в приют для бездомных собак
Жители Курска борются с соседом, построившим приют для бездомных собак во дворе
Пенсионер из Курска превратил двор многоэтажки в приют для бездомных собак. Возможно, животным и стало хорошо, но вот соседи от такой жизни оказались совсем не в восторге. На протяжении нескольких лет им приходится спать в берушах, а по улице ходить настороженно, чтобы не стать "добычей", пишет SHOT.
Житель Курска построил приют для бездомных собак прямо посередине двора. Видео © t.me / SHOT
Уже четвёртый год Валерий Коноплёв строит будки из материалов с местных помоек, чтобы селить там всех собак, которые попадаются ему на пути. При этом четвероногие "жильцы", обречённые на цепь, круглосуточно лают и не дают жизни местным. Бывает, что псы срываются с привязи и кидаются на прохожих, иногда и на самого Коноплёва.
Роспотребнадзор и полиция решить проблему не смогли. Соседи через суд пытались заставить пенсионера ликвидировать приют во дворе. Однако накануне заседания мужчина перенёс сооружения на пару метров дальше — с территории управляющей компании на муниципальную землю, а затем смог доказать, что закон не нарушает. Так он продолжает "масштабировать" зверинец.
А ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье жильцы одного из многоквартирных домов забили тревогу из-за собаки, жалобно скулящей в запертой квартире. Оказалось, что хозяин, ведущий маргинальный образ жизни, бросил животное и исчез на несколько дней. К счастью, питомца вызволили. При этом в самой квартире был характерный бардак.
t.me / SHOT