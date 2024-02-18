"Это ужас!": Кот уже неделю жалобно мяукает в запертой квартире в Москве

Как удалось выяснить телеграм-каналу, жалобный зов котика доносится из квартиры одной из многоэтажек в жилом комплексе "Южный квартал". Соседи думают, что чей-то питомец мог остаться без воды и еды. Они оставили для соседа записку, но она уже около недели торчит между рамой и дверью на одном и том же месте, словно её никто не трогал и не читал.