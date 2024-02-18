"Это ужас!": Кот уже неделю жалобно мяукает в запертой квартире в Москве
Кот уже неделю мяукает в запертой квартире в ЖК "Южный квартал" в Щербинке
Из-за двери квартиры в столичном округе Щербинка уже неделю слышны жалобные крики запертого кота. Соседи рассказали SHOT, что с его хозяином могла случиться беда.
В Щербинке кричит запертый в квартире кот. Видео © t.me / SHOT
Как удалось выяснить телеграм-каналу, жалобный зов котика доносится из квартиры одной из многоэтажек в жилом комплексе "Южный квартал". Соседи думают, что чей-то питомец мог остаться без воды и еды. Они оставили для соседа записку, но она уже около недели торчит между рамой и дверью на одном и том же месте, словно её никто не трогал и не читал.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как 14 февраля в Томилине Московской области жители одного из многоквартирных домов обеспокоились, услышав, как за запертой дверью скулит собака. Спустя некоторое время дверь всё же вскрыли, за ней вошедших ожидала кошмарная свалка. Выяснилось, что у живущего там мужчины по имени Игорь Лунёв дурная слава среди соседей, потому что он много пьёт, бил своих родителей, а ещё попал под суд из-за угроз убийством. 16 февраля Лунёв возвратился в квартиру и, узнав, что у него забрали питомца, прослезился. Не исключено, что он получит штраф в размере до 100 тысяч рублей за жестокое обращение со своим спаниелем. По-прежнему зависимый от спиртного мужчина решил оставить Асю в заботливых руках забравшей её девушки-волонтёра.
t.me / SHOT