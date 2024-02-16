Хозяин умиравшего в квартире спаниеля объявился спустя неделю и в слезах раскрыл тайну своего исчезновения
SHOT: Пропавший владелец спаниеля из Томилина вернулся домой
Владелец спаниеля, которого вызволяли из запертой квартиры в подмосковном Томилине, вернулся домой навеселе спустя неделю отсутствия и до слёз огорчился, узнав, что его Асю — так зовут собаку — забрали. Мужчина оказался совестливый, испытал раскаяние за своё отношение к питомцу и даже предложил проучить его ударом по лицу. Но потом всё равно принялся пить водку. В беседе с корреспондентом SHOT он признался, что чувствует благодарность к своим соседям, настоявшим на том, чтобы его дверь вскрыли ради спасения Аси, и совсем не злится на них.
Владелец спаниеля Аси Игорь Лунёв о своей собаке и соседях. Видео © t.me / SHOT
Всё это время 60-летний Игорь Лунёв лежал в наркологической клинике. Медики выпустили его, услышав о резонансной ситуации со спаниелем. Сам владелец уже успел побывать в отделе полиции и пообщаться с соседями, выразив им свою признательность за неравнодушие к страдающей собаке. А те помогли ему убрать немыслимый бардак в квартире. Сам Игорь признался, что пока не знает, хочет ли забрать Асю обратно.
Соседи убирают бардак в жилище Лунёва. Видео © t.me / SHOT
К слову, сама Ася, похоже, не очень сильно грустит по ведущему разгульный образ жизни владельцу. У новой хозяйки ей тоже живётся неплохо — они бодро играют в мяч в куда более приятном помещении.
Ася играет с новой хозяйкой. Видео © t.me / SHOT
Напомним, 14 февраля в Подмосковье жители одного из многоквартирных домов услышали собачий скулёж из запертой квартиры и обеспокоились судьбой животного. Владелец, склонный к пьянству, пропал, а экстренные службы не готовы были вмешиваться в ситуацию. Однако собаку всё же освободили, а в квартире оказался кошмарный беспорядок. У хозяина — Игоря Лунёва — оказалась не лучшая репутация. Выяснилось, что прежде он, будучи нетрезв, бил собственных родителей, а также имеет судимость из-за угроз убийством. При этом его знакомые отзываются о мужчине как об очень умном и хорошо образованном человеке, которого подкосили тяжёлые удары судьбы. В Госдуме заявили, что мужчине может грозить штраф размером до 100 тысяч рублей.
t.me / SHOT