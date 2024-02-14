Life.ru публикует видео спасения собаки, которая погибала в запертой квартире без еды и воды
В Подмосковье спасли пса, который погибал в запертой квартире без еды и воды
В подмосковном Томилине спасли собаку, которая погибала без еды и воды в закрытой квартире. Несчастный питомец несколько дней жалобно выл, и соседи забили тревогу, вызвали на место полицию и спасателей. Буквально несколько минут назад квартиру вскрыли и навстречу спасателям выскочил живой пёсель.
В Подмосковье спасли пса, который погибал в запертой квартире без еды и воды. Видео © Life.ru
Спасённая собака оказалась белоснежной девочкой. Её хозяина внутри не было, а сама квартира в ужасном состоянии: кругом грязь, мусор, пустые бутылки из-под пива.
Собака, спасённая в Подмосковье. Видео © Life.ru
Счастливого питомца заберут волонтёры, его напоили, накормили колбаской и скоро повезут в ветклинику. А квартиру опечатают.
Похожая спецоперация развернулась 1 ноября 2023 года в центре Москвы: на парковке у Большого театра заметили кота, который просидел в запертом авто четыре дня. Оказалось, что водителя машины забрали в психбольницу. Пушистика в итоге удалось спасти.
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