Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 09:57

Life.ru публикует видео спасения собаки, которая погибала в запертой квартире без еды и воды

В Подмосковье спасли пса, который погибал в запертой квартире без еды и воды

В подмосковном Томилине спасли собаку, которая погибала без еды и воды в закрытой квартире. Несчастный питомец несколько дней жалобно выл, и соседи забили тревогу, вызвали на место полицию и спасателей. Буквально несколько минут назад квартиру вскрыли и навстречу спасателям выскочил живой пёсель.

В Подмосковье спасли пса, который погибал в запертой квартире без еды и воды. Видео © Life.ru

Спасённая собака оказалась белоснежной девочкой. Её хозяина внутри не было, а сама квартира в ужасном состоянии: кругом грязь, мусор, пустые бутылки из-под пива.

Собака, спасённая в Подмосковье. Видео © Life.ru

Счастливого питомца заберут волонтёры, его напоили, накормили колбаской и скоро повезут в ветклинику. А квартиру опечатают.

Похожая спецоперация развернулась 1 ноября 2023 года в центре Москвы: на парковке у Большого театра заметили кота, который просидел в запертом авто четыре дня. Оказалось, что водителя машины забрали в психбольницу. Пушистика в итоге удалось спасти.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров