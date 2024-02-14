Life.ru публикует видео спасения собаки, которая погибала в запертой квартире без еды и воды

В подмосковном Томилине спасли собаку, которая погибала без еды и воды в закрытой квартире. Несчастный питомец несколько дней жалобно выл, и соседи забили тревогу, вызвали на место полицию и спасателей. Буквально несколько минут назад квартиру вскрыли и навстречу спасателям выскочил живой пёсель.