В Подмосковье пёс погибает в закрытой квартире. Соседи развернули спасательную операцию
Жители Подмосковья пытаются спасти собаку, запертую без еды и воды в квартире
Собака, запертая в квартире в подмосковном Томилине. Фото © Life.ru
В подмосковном Томилине собака погибает в закрытой квартире, всё это время несчастный питомец жалобно воет. Тревогу забили соседи: они вызвали на место волонтёров и полицию, но стражи порядка вскрыть квартиру без владельца не могут. Жильцы предполагают, что хозяин пса "ушёл в загул".
В Подмосковье пёс воет в закрытой квартире, пока его хозяин в загуле. Видео © Телеграм-канал "Москва с огоньком"
Правоохранители сейчас пытаются опросить жильцов соседних квартир, чтобы составить протокол. После этого будут решать, вскрывать квартиру или нет. Люди пытаются залить воду через щель в двери, чтобы животное смогло хотя бы попить.
Собака, запертая в квартире в подмосковном Томилине. Видео © Life.ru
Похожая спецоперация развернулась 1 ноября 2023 года в центре Москвы: на парковке у Большого театра заметили кота, который просидел в запертом авто четыре дня. Оказалось, что водителя машины забрали в психбольницу. Пушистика в итоге удалось спасти.