Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Песков опроверг сообщения о попытках РФ "заморозить" конфликт на Украине

Суд в Нидерландах приговорил звезду "Спартака" Промеса к шести годам тюрьмы

В Подмосковье пёс погибает в закрытой квартире. Соседи развернули спасательную операцию

Мосбиржа возобновила торги после сбоя

Пётр Толстой — о поездке Киркорова в ДНР: Можно войти не в ту дверь, а потом — в ту

В России запретили увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет

Проживающие в аварийном жилье россияне смогут получать новое без очереди

Путин позволил регионам запрещать работу "наливаек", продающих пиво по ночам

Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российскими регионами

В Конгрессе США со второго раза согласовали импичмент главы МВБ

В Подмосковье пёс погибает в закрытой квартире. Соседи развернули спасательную операцию

Жители Подмосковья пытаются спасти собаку, запертую без еды и воды в квартире

14 февраля, 09:01
Собака, запертая в квартире в подмосковном Томилине. Фото © Life.ru

Собака, запертая в квартире в подмосковном Томилине. Фото © Life.ru

В подмосковном Томилине собака погибает в закрытой квартире, всё это время несчастный питомец жалобно воет. Тревогу забили соседи: они вызвали на место волонтёров и полицию, но стражи порядка вскрыть квартиру без владельца не могут. Жильцы предполагают, что хозяин пса "ушёл в загул".

В Подмосковье пёс воет в закрытой квартире, пока его хозяин в загуле. Видео © Телеграм-канал "Москва с огоньком"

Правоохранители сейчас пытаются опросить жильцов соседних квартир, чтобы составить протокол. После этого будут решать, вскрывать квартиру или нет. Люди пытаются залить воду через щель в двери, чтобы животное смогло хотя бы попить.

Собака, запертая в квартире в подмосковном Томилине. Видео © Life.ru

Спасший московского школьника от пожара кот Кузя не первый раз приходит ему на помощь
Спасший московского школьника от пожара кот Кузя не первый раз приходит ему на помощь

Похожая спецоперация развернулась 1 ноября 2023 года в центре Москвы: на парковке у Большого театра заметили кота, который просидел в запертом авто четыре дня. Оказалось, что водителя машины забрали в психбольницу. Пушистика в итоге удалось спасти.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!