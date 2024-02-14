В Подмосковье пёс погибает в закрытой квартире. Соседи развернули спасательную операцию

В подмосковном Томилине собака погибает в закрытой квартире, всё это время несчастный питомец жалобно воет. Тревогу забили соседи: они вызвали на место волонтёров и полицию, но стражи порядка вскрыть квартиру без владельца не могут. Жильцы предполагают, что хозяин пса "ушёл в загул".