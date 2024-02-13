Спасший московского школьника от пожара кот Кузя не первый раз приходит ему на помощь

Кот Кузя, который спас школьника от пожара в московской квартире, не первый раз приходит на помощь мальчику. Как рассказал 10-летний Жора в беседе с SHOT, когда у него резались зубы, пушистик не отходил от него и постоянно помогал ему справиться с болью.

Московский школьник Жора рассказал, как кот Кузя спас его от пожара. Видео © SHOT

Кузе 12 лет, и он старше Жоры. Когда ему был год, хвостатый упал из окна, из-за чего у него в лапке спица. Накануне он по-настоящему спас жизнь своего любимого хозяина. Теперь Кузя сильно напуган и почти не вылазит из-под ванны. Котику за отвагу купили корм и других его любимых вкусняшек.

По словам школьника, в момент возгорания он сидел в своей комнате, делал уроки и обратил внимание на Кузю, который "сходил с ума". Хвостатый тем самым хотел показать юному хозяину, что дома что-то не так. Мальчик вышел в соседнюю комнату, увидел горящую кровать, позвонил в экстренные службы. Параллельно Жора пошёл к соседям, попросил огнетушитель, а через некоторое время на помощь уже приехали спасатели. Школьник признался, что ему не было страшно, куда сильнее он переживал за котика, которого не видел почти сутки: Жора провёл ночь у знакомых.