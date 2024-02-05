Заведующая библиотекой показала, как живёт кот Маркиз после "увольнения" 5 февраля, 14:50 Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова

Кот Маркиз, "уволенный" из-за недовольного посетителя из московской библиотеки в районе Строгино, теперь поселился у заведующей учреждением Елены Акиновой. Она поделилась с телеканалом "360" фотографиями питомца из его нового дома.

"Конечно, у меня [живёт]. Это же наша сыночка, наше солнышко родное!" — ответила Акинова на вопрос, где сейчас находится пушистик.

Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова

Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова

По её словам, сотрудники библиотеки теперь приходят к нему в гости.

"С нами так поступили, что отходить от этого мы будем ещё очень долго", — добавила Елена.

Авторы Александра Вишнякова