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Заведующая библиотекой показала, как живёт кот Маркиз после "увольнения"

5 февраля, 14:50
Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова

Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова

Кот Маркиз, "уволенный" из-за недовольного посетителя из московской библиотеки в районе Строгино, теперь поселился у заведующей учреждением Елены Акиновой. Она поделилась с телеканалом "360" фотографиями питомца из его нового дома.

"Конечно, у меня [живёт]. Это же наша сыночка, наше солнышко родное!" — ответила Акинова на вопрос, где сейчас находится пушистик.

Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова

Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова

Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова

Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова

По её словам, сотрудники библиотеки теперь приходят к нему в гости.

"С нами так поступили, что отходить от этого мы будем ещё очень долго",  добавила Елена.

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Маркиз прожил в библиотеке восемь лет. Книголюбы обычно были в восторге от такого усатого "сотрудника". Однако недавно кот попал под горячую руку одного из постоянных посетителей: пенсионер пожаловался на кота — и Маркиза пришлось "уволить". На днях стало известно, что талисману московской библиотеки нашли новый дом. Однако сотрудники библиотеки всё же надеются вернуть хвостатого на "работу", поставив его на учёт в ветеринарную клинику и оформив все необходимые документы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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