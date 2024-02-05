Заведующая библиотекой показала, как живёт кот Маркиз после "увольнения"
Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова
Кот Маркиз, "уволенный" из-за недовольного посетителя из московской библиотеки в районе Строгино, теперь поселился у заведующей учреждением Елены Акиновой. Она поделилась с телеканалом "360" фотографиями питомца из его нового дома.
"Конечно, у меня [живёт]. Это же наша сыночка, наше солнышко родное!" — ответила Акинова на вопрос, где сейчас находится пушистик.
Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова
Кот Маркиз. Фото © Страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой, "ВКонтакте" / Елена Акинова
По её словам, сотрудники библиотеки теперь приходят к нему в гости.
"С нами так поступили, что отходить от этого мы будем ещё очень долго", — добавила Елена.
Маркиз прожил в библиотеке восемь лет. Книголюбы обычно были в восторге от такого усатого "сотрудника". Однако недавно кот попал под горячую руку одного из постоянных посетителей: пенсионер пожаловался на кота — и Маркиза пришлось "уволить". На днях стало известно, что талисману московской библиотеки нашли новый дом. Однако сотрудники библиотеки всё же надеются вернуть хвостатого на "работу", поставив его на учёт в ветеринарную клинику и оформив все необходимые документы.