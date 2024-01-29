Кота Маркиза выгнали из библиотеки в Москве после 8 лет "службы" из-за мстительного гостя В Москве кота по кличке Маркиз выселили из библиотеки после жалобы посетителя 29 января, 14:12 Кот Маркиз жил в библиотеке в Москве. Обложка © VK / Елена Акинова

В Москве пенсионер пожаловался на кота, проживавшего в библиотеке более восьми лет, после чего животное пришлось прогнать. Об этом пишет "Подъём", пообщавшись с заведующей учреждением № 248-1 Еленой Акиновой.

По её словам, пожилой мужчина на протяжении нескольких лет приходит в библиотеку со своим ноутбуком и сидит до самого закрытия. Он якобы никогда не отличался доброжелательностью, но два года назад начал строчить на работников постоянные жалобы, под горячую руку попал и местный кот Маркиз.

"Жалобы начались с того, что я не дала ему в библиотеке выпить. Вот с этого всё и началось. Сначала он придирался ко мне, потом — к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство идёт у него на поводу", — пояснила Акинова.

Сейчас Маркиза взяла на передержку работница учреждения, но посетители возмутились, что из библиотеки пропал пушистый "талисман". Как уточнила библиотекарь, питомец был привит, всегда вымыт, имеет медкнижку, а также никогда не проявлял агрессии. Активисты начали собирать подписи, чтобы кота вернули в читальный зал.

Гендиректор Объединения культурных центров СЗАО Сергей Конахевич, который своим приказом выдворил Маркиза, заявил, что ему поступила жалоба с требованием вернуть кота на место. По словам Конахевича, сейчас юристы думают, как правильно оформить "проживание" животного, ведь "библиотека — это не зоопарк".

Ранее сообщалось, что сотрудники магазина в Зеленоградске были вынуждены выгнать кота, на которого пожаловался клиент. Питомец постоянно проживал среди витрин и имел должность "охранника". Впрочем, история имеет счастливый конец. Кота приютили в одном из офисов.

Авторы Татьяна Миссуми