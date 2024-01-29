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Кота Маркиза выгнали из библиотеки в Москве после 8 лет "службы" из-за мстительного гостя

В Москве кота по кличке Маркиз выселили из библиотеки после жалобы посетителя

29 января, 14:12
Кот Маркиз жил в библиотеке в Москве. Обложка © VK / Елена Акинова

Кот Маркиз жил в библиотеке в Москве. Обложка © VK / Елена Акинова

В Москве пенсионер пожаловался на кота, проживавшего в библиотеке более восьми лет, после чего животное пришлось прогнать. Об этом пишет "Подъём", пообщавшись с заведующей учреждением № 248-1 Еленой Акиновой.

По её словам, пожилой мужчина на протяжении нескольких лет приходит в библиотеку со своим ноутбуком и сидит до самого закрытия. Он якобы никогда не отличался доброжелательностью, но два года назад начал строчить на работников постоянные жалобы, под горячую руку попал и местный кот Маркиз.

"Жалобы начались с того, что я не дала ему в библиотеке выпить. Вот с этого всё и началось. Сначала он придирался ко мне, потом — к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство идёт у него на поводу", пояснила Акинова.

Сейчас Маркиза взяла на передержку работница учреждения, но посетители возмутились, что из библиотеки пропал пушистый "талисман". Как уточнила библиотекарь, питомец был привит, всегда вымыт, имеет медкнижку, а также никогда не проявлял агрессии. Активисты начали собирать подписи, чтобы кота вернули в читальный зал.

Гендиректор Объединения культурных центров СЗАО Сергей Конахевич, который своим приказом выдворил Маркиза, заявил, что ему поступила жалоба с требованием вернуть кота на место. По словам Конахевича, сейчас юристы думают, как правильно оформить "проживание" животного, ведь "библиотека — это не зоопарк".

10 заглючивших котов, глядя на которых невозможно сдержать улыбку
10 заглючивших котов, глядя на которых невозможно сдержать улыбку

Ранее сообщалось, что сотрудники магазина в Зеленоградске были вынуждены выгнать кота, на которого пожаловался клиент. Питомец постоянно проживал среди витрин и имел должность "охранника". Впрочем, история имеет счастливый конец. Кота приютили в одном из офисов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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