Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин заявил об эффективном применении российских беспилотников в зоне СВО

Памфилова: В избирательной кампании сейчас участвуют 11 кандидатов в президенты

"Вовремя не сориентировались": Путин объяснил рост цен на яйца в России

Число погибших в ДТП с минивэном и фурой под Пензой выросло до восьми

Путин: РФ стала первой экономикой Европы, несмотря на то что страну "душат" со всех сторон

В США раскрыли решение Белого дома по замороженным российским активам

Четыре дрона перехвачены ночью над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги

В США в январе впервые казнят человека экспериментальным способом

Дезинформация и ложь: В Конгрессе призвали объявить импичмент скрывавшему рак шефу Пентагона

В Зеленоградске из местного магазина после жалобы покупателя "уволили" кота Сергея

Роспотребнадзор потребовал "уволить" кота, жившего в магазине под Калининградом

11 января, 09:08
Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Обложка © t.me / "SHOT Проверка"

Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Обложка © t.me / "SHOT Проверка"

В Зеленоградске Калининградской области недовольный покупатель пожаловался в Роспотребнадзор на кота Сергея, которого пригрели в одном из местных продуктовых магазинов, сделав его "сотрудником" и лицом бренда. Об этом пишет "SHOT Проверка".

Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Видео © t.me / "SHOT Проверка"

Кот прибился к магазину после смерти хозяйки три года назад. Работники торговой точки и неравнодушные покупатели стали подкармливать питомца, а позже ему соорудили лежанку и в шутку сделали на ней надпись — "Рабочее место кота Сергея". Хвостатый часто снимался в рекламе магазина и был любимцем района.

Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Фото © t.me / "SHOT Проверка"

Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Фото © t.me / "SHOT Проверка"

Но недавно директору магазина пришло уведомление от Роспотребнадзора с требованием убрать кота из продовольственного магазина, так как на животное анонимно пожаловался кто-то из покупателей. Кота пришлось "уволить", сейчас его взял к себе домой один из работников. Местные жители уже собрали 400 подписей, чтобы питомца вернули на место, ведь он так поднимал настроение.

Журналист "SHOT Проверки" обратился за комментарием к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Тот пояснил, что проживание кота Сергея в магазине не противоречит законам. Однако владельцам магазина нужно продумать условия содержания кота, чтобы не нарушать СанПиН.

10 самых необычных мест, где хозяева хвостатых находили шкодливых котиков
10 самых необычных мест, где хозяева хвостатых находили шкодливых котиков

Ранее сообщалось, что в возрасте восьми лет умер толстый кот Виктор из Владивостока, который прославился на всю страну из-за требований авиакомпании "Аэрофлот" и хитрости своего хозяина.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!