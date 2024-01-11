В Зеленоградске из местного магазина после жалобы покупателя "уволили" кота Сергея Роспотребнадзор потребовал "уволить" кота, жившего в магазине под Калининградом 11 января, 09:08 Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Обложка © t.me / "SHOT Проверка"

В Зеленоградске Калининградской области недовольный покупатель пожаловался в Роспотребнадзор на кота Сергея, которого пригрели в одном из местных продуктовых магазинов, сделав его "сотрудником" и лицом бренда. Об этом пишет "SHOT Проверка".

Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Видео © t.me / "SHOT Проверка"

Кот прибился к магазину после смерти хозяйки три года назад. Работники торговой точки и неравнодушные покупатели стали подкармливать питомца, а позже ему соорудили лежанку и в шутку сделали на ней надпись — "Рабочее место кота Сергея". Хвостатый часто снимался в рекламе магазина и был любимцем района.

Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Фото © t.me / "SHOT Проверка"

Но недавно директору магазина пришло уведомление от Роспотребнадзора с требованием убрать кота из продовольственного магазина, так как на животное анонимно пожаловался кто-то из покупателей. Кота пришлось "уволить", сейчас его взял к себе домой один из работников. Местные жители уже собрали 400 подписей, чтобы питомца вернули на место, ведь он так поднимал настроение.

Журналист "SHOT Проверки" обратился за комментарием к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Тот пояснил, что проживание кота Сергея в магазине не противоречит законам. Однако владельцам магазина нужно продумать условия содержания кота, чтобы не нарушать СанПиН.

Ранее сообщалось, что в возрасте восьми лет умер толстый кот Виктор из Владивостока, который прославился на всю страну из-за требований авиакомпании "Аэрофлот" и хитрости своего хозяина.

Авторы Татьяна Миссуми