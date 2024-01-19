"Уволенный" из магазина кот Сергей получил повышение
"Уволенный" из магазина в Зеленоградске кот Сергей получит должность в офисе
Кот Сергей из магазина в Зеленоградске. Обложка © VK / y_marketshop39
"Уволенного" из магазина в Зеленоградске Калининградской области кота Сергея перевели на новую должность. Ему подыскали место в офисе. Об этом сообщили в соцсетях торговой сети.
Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Видео © VK / y_marketshop39
"Рады сообщить, что кота Сергея ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе <...> Кот Сергей остаётся для нас добрым и любимым коллегой, и мы, безусловно, готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку", — говорится в сообщении.
Представители торговой сети поблагодарили всех, кто переживал из-за ситуации с "увольнением" кота Сергея. Там отметили, что благодаря этому тему защиты животных стали обсуждать в СМИ чаще.
Напомним, об "увольнении" кота Сергея из магазина в Калининградской области стало известно на прошлой неделе. Оказалось, что в Роспотребнадзор на хвостатого пожаловался один из покупателей, после чего владельцу торговой точки пришло уведомление с требованием убрать животное. На защиту своего "коллеги" встал кот Франц из правительства Петербурга, который предложил ему рабочее место.