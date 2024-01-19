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19 января, 11:09

"Уволенный" из магазина кот Сергей получил повышение

"Уволенный" из магазина в Зеленоградске кот Сергей получит должность в офисе

Кот Сергей из магазина в Зеленоградске. Обложка © VK / y_marketshop39

Кот Сергей из магазина в Зеленоградске. Обложка © VK / y_marketshop39

"Уволенного" из магазина в Зеленоградске Калининградской области кота Сергея перевели на новую должность. Ему подыскали место в офисе. Об этом сообщили в соцсетях торговой сети.

Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Видео © VK / y_marketshop39

"Рады сообщить, что кота Сергея ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе <...> Кот Сергей остаётся для нас добрым и любимым коллегой, и мы, безусловно, готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку", — говорится в сообщении.

Представители торговой сети поблагодарили всех, кто переживал из-за ситуации с "увольнением" кота Сергея. Там отметили, что благодаря этому тему защиты животных стали обсуждать в СМИ чаще.

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Напомним, об "увольнении" кота Сергея из магазина в Калининградской области стало известно на прошлой неделе. Оказалось, что в Роспотребнадзор на хвостатого пожаловался один из покупателей, после чего владельцу торговой точки пришло уведомление с требованием убрать животное. На защиту своего "коллеги" встал кот Франц из правительства Петербурга, который предложил ему рабочее место.

Ян Поланин
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