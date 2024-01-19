"Уволенный" из магазина кот Сергей получил повышение

"Уволенного" из магазина в Зеленоградске Калининградской области кота Сергея перевели на новую должность. Ему подыскали место в офисе. Об этом сообщили в соцсетях торговой сети.

Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Видео © VK / y_marketshop39

"Рады сообщить, что кота Сергея ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе <...> Кот Сергей остаётся для нас добрым и любимым коллегой, и мы, безусловно, готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку", — говорится в сообщении.