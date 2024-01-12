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12 января, 14:00

Кот Франц из Правительства Петербурга позвал на работу "уволенного" из магазина сородича

"Уволенного" из магазина кота Сергея позвали работать в Правительство Петербурга

Коты Франц и Сергей. Обложка © T.me / Советник из КГИОП / "SHOT ПРОВЕРКА"

Коты Франц и Сергей. Обложка © T.me / Советник из КГИОП / "SHOT ПРОВЕРКА"

Вчера "уволенного" из магазина в Калининградской области кота Сергея пригласили работать в Правительство Петербурга, а именно — в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом говорится в телеграм-канале ведомства, который ведётся от имени кота Франца.

"Серёга, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают", пригласил кота пушистый коллега.

Франц служит в качестве помощника советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды с прошлой весны. А советник — другой кот по прозвищу Моисей — сейчас работает "удалённо", поселившись дома у одной из работниц комитета.

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Напомним, ранее сегодня стало известно о том, в Зеленоградске Калининградской области недовольный покупатель пожаловался в Роспотребнадзор на кота Сергея, которого пригрели в одном из местных продуктовых магазинов, сделав его "сотрудником" и лицом бренда. Хвостатому работнику пришлось покинуть магазин.

Юрий Лысенко
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