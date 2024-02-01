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Уволенного из библиотеки кота Маркиза могут снова вернуть на "работу"

1 февраля, 15:42
Кот Маркиз из библиотеки в Москве. Обложка © VK / Елена Акинова

Кот Маркиз из библиотеки в Москве. Обложка © VK / Елена Акинова

Кота Маркиза, которого после жалобы посетителя "уволили" из московской библиотеки № 248-1, могут вернуть на "работу". Хвостатого хотят поставить на учёт в ветеринарную клинику и сделать все необходимые документы. Об этом рассказал гендиректор Объединения культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа Сергей Конахевич.

"Нужно его поставить на учёт, мы должны договориться с ветеринарной клиникой, чтобы всё это завершить. Мы работаем над полным пакетом документов — и мы стараемся сделать всё", — цитирует Конахевича РИА "Новости".

При этом у животного есть ветеринарный паспорт и ему делали прививки.

По вопросу возвращения Маркиза в библиотеку ОКЦ консультировалось с Натальей Скляровой — исполнительным директором "Булгаковского дома", где живёт кот Бегемот. Она дала некоторые рекомендации, как вернуть животное в библиотеку.

"Мы очень тепло и дружественно поговорили, я рассказала, какая у нас практика. У кота Бегемота есть ветеринарный паспорт, который отражает все прививки, у него есть ветеринар, он чипирован", — рассказала Склярова.

При этом она посоветовала сотрудникам библиотеки в случае возвращения кота в читальню, убирать его в другую комнату, если приходит тот посетитель, который изначально на него пожаловался.

"Уволенный" из магазина кот Сергей получил повышение
"Уволенный" из магазина кот Сергей получил повышение

Маркиз прожил в библиотеке восемь лет. Книголюбы обычно были в восторге от такого усатого "сотрудника". Однако недавно кот попал под "горячую руку" одного из постоянных посетителей: пенсионер пожаловался на кота — и Маркиза пришлось "уволить". На днях стало известно, что талисману московской библиотеки нашли новый дом. Его приютила заведующая учреждением Елена Акинова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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