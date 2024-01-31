Кот Маркиз, которого "уволили" из библиотеки в Москве, нашёл новый дом
Кот Маркиз из библиотеки в Москве. Обложка © VK / Елена Акинова
Талисман московской библиотеки кот Маркиз, на которого ранее пожаловался один из посетителей, не вернётся на прежнее место обитания, потому что для него нашли новый дом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Объединение культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа.
"Уволенный" из московской библиотеки № 248-1 кот Маркиз переезжает жить в новый дом. Его приютила заведующая учреждения Елена Акинова. Кот прекрасно себя чувствует", — сообщили в ведомстве.
Маркиз прожил в библиотеке в течение 8 лет. Книголюбы обычно были в восторге от такого усатого "сотрудника". Однако недавно кот попал под "горячую руку" одного из постоянных посетителей: пенсионер пожаловался на кота, и Маркиза пришлось "уволить".