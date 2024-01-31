Кот Маркиз, которого "уволили" из библиотеки в Москве, нашёл новый дом

Талисман московской библиотеки кот Маркиз, на которого ранее пожаловался один из посетителей, не вернётся на прежнее место обитания, потому что для него нашли новый дом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Объединение культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа.

"Уволенный" из московской библиотеки № 248-1 кот Маркиз переезжает жить в новый дом. Его приютила заведующая учреждения Елена Акинова. Кот прекрасно себя чувствует", — сообщили в ведомстве.