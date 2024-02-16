Ветеринар раскрыла, как домашние питомцы проявляют любовь к хозяевам

Любовь представляет собой сложное социальное чувство, которое домашние питомцы не могут испытывать в привычном понимании. Как сообщила в интервью "Москве 24" ветеринарный врач Наталья Левченко, в то же время животные могут демонстрировать свою привязанность и доверие хозяину.

Собеседница издания подчеркнула, что кошки и собаки являются очень социальными животными, которые используют в своей повседневной жизни различные способы общения. Так, у собак очень хорошо развит язык тела: они прижимают уши, облизывают нос и виляют хвостом. Также в знак любви и доверия к человеку они могут приносить ему игрушки или перевернуться на спину и дать ему почесать свой живот.

"Для кошек же самым доверительным знаком будет сон с человеком, особенно если питомец ложится около головы, шеи. Если кошка подходит для того, чтобы её погладили, и как бы бодается, это тоже можно считать выражением любви", — заявила зоопсихолог Донской государственной ветклиники.

Если хозяин хочет в ответ показать питомцу, что он тоже его любит, следует воздержаться от чисто человеческих способов выражения чувств. Животные зачастую напрягаются и просто терпят, если их начинают трепать за ушками и тискать. Также не рекомендуется подкармливать их едой со стола, так как это может негативно повлиять на здоровье четвероногого друга.

Левченко объяснила, как лучше всего дать питомцу понять, что вы его тоже любите. По её словам, для этого надо выбрать определённый момент, и лучшим будет тот, когда животное спит и ничем не занято. Тогда его можно подозвать к себе и погладить по спине — то есть предложить физический контакт, на который питомцы не всегда идут с удовольствием, особенно кошки. Ненавязчивыми поглаживаниями по спине хозяин будет как бы спрашивать разрешения. Если животное в ответ начинает проявлять свою благосклонность — то всё прошло хорошо.