Кинолог раскрыл феномен преданности собак

За долгие годы жизни рядом с людьми собаки научились подстраиваться под разные ситуации. Животные привыкают к хозяину, демонстрируют ему свою преданность в обмен на блага, которые от него получают: еду, ласку, обеспечение безопасности, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Когда питомец осознаёт, что хозяин несёт ответственность за его благополучие и пищевые ресурсы, он подстраивает своё поведение таким образом, чтобы собаковод был доволен его поведением, кормил, поглаживал, выводил на прогулки и дарил своё время", — отметил Голубев в беседе с РИАМО.

Для собаки хозяин — это источник всех значимых ресурсов. Его нужно охранять, слушаться и выражать преданность, чтобы получать желаемое, добавил кинолог. По его словам, при этом питомцы пытаются предугадать, какое поведение будет одобрено. Животные живут по правилам, подстраиваются под график и поведение владельца, таким образом формируется привязанность, которую называют преданностью и дружбой.