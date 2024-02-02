"Мыслят ассоциациями": Собачникам рассказали, можно ли научить питомца понимать разные языки

Некоторые собачники задумываются, можно ли научить питомца понимать команды на разных языках, однако, по словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, дело не в словах, а закреплённых за ними знаках, ассоциациях и интонациях. По словам эксперта, именно они — самый понятный для животных способ коммуникации.

"Например, если вы ранее не закрепили за словами "Ко мне!" действие подойти к хозяину, то это сочетание слов не будет иметь никакого смысла для собаки, не важно, скажете вы его на русском или на английском языке. Собаки мыслят ассоциациями", — рассказал он в беседе с РИАМО.

Так, при обучении собаки, например, команде "Сидеть!" она запомнит её лишь как сигнал, но не поймёт сам смысл слова. Более того, если хвостатый запомнит следующий за этим жест, то при команде на немецком он сядет только из-за него. Профессиональный собачник отметил, что питомец всё равно будет внимательно слушать всё, что рассказывает хозяин, но только из-за желания провести с ним как можно больше времени.