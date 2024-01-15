Не игрушка: Названы 5 фактов, которые нужно знать, прежде чем заводить маленькую собачку

Люди часто заводят маленьких собак из-за компактного размера и якобы простого ухода. Однако президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что есть пять фактов, которые нужно знать каждому человеку, у кого появилось желание завести маленькую собачку.

1. Они быстрее замерзают и сильно дрожат. Дело в том, что у компактных собак не развита подкожная жировая клетчатка. Питомцы могут дрожать от холода даже в квартире. Таких собак нужно обязательно одевать в тёплую одежду и внимательно следить за их состоянием, чтобы не допустить переохлаждения.

"Маленькие собаки дрожат намного сильнее, чем их крупные сородичи. При этом причин такого состояния может быть множество — стресс, переутомление, особенности метаболизма или организации нервной системы", — пояснил кинолог в беседе с РИАМО.

2. Лают чаще других. Частый и громкий лай может быть следствием плохого воспитания, но породы маленьких собак могут лаять и из-за стресса, когда чувствуют, что сильно отличаются в размерах от сородичей. Таким образом питомцы защищаются от более крупных особей. При этом Голубев уточнил, что чаще всего к лаю предрасположены возбудимые собаки, не всегда мелких пород.

3. Не подходят для семей с маленькими детьми. Маленькие собаки могут пострадать от детских игр. Поэтому семьям с малышами стоит заводить более крупные породы, которые отличаются дружелюбностью, средней активностью и легко вступают в игру.

4. Они дольше живут. Средняя продолжительность жизни маленьких собак выше, чем собак более крупных пород. По словам Голубева, это связано со многими факторами — метаболизмом, особенностями строения тела. Однако самыми главными из них являются условия, в которых живёт собака, сбалансированное питание и правильный уход, заключил специалист.