10 старых питомцев своим видом доказали: возраст милоте не помеха
Все знают, какими милыми бывают котята и щенята. Но питомцы повзрослее тоже ничуть не уступают в очаровании. Собрали 10 кадров, которые это доказывают.
"Моя прекрасная 18-летняя девочка Мия с очами Саурона", — Martinpinne.
Фото © Reddit / Martinpinne
"Наш 13-летний старичок. Не хочет ничего, кроме как валяться на диване и гулять", — Successful_Average65.
Фото © Reddit / Successful_Average65
"Мой дедушка и его 20-летний кот-помощник Элвис. Как говорит дедуля: "Мы просто два старика, которые тусуются вместе", — dansheridan.
Фото © Reddit / dansheridan
"17-летний канадский чёрный волк. Совершенно очаровательная милашка. Её зовут Мадад", — Romeo_Wolf.
Фото © Reddit / Romeo_Wolf
"У моего 1,5-летнего сына и 14-летнего кота этим утром был момент нежности", — пользователь Reddit.
"Первый и, скорее всего, последний поход моего лучшего друга. Он все ещё жив! Просто слишком стар для приключений", — SirDitamus.
Фото © Reddit / SirDitamus
"Это Томас. Ему 27 лет!" — пользователь Reddit.
"Сын заметил, как постарела наша собака, поэтому попытался подбодрить её своим мягким игрушечным ленивцем, она довольна", — ammofortherank.
Фото © Reddit / ammofortherank
"Моему маленькому парню 20 лет, и он всё такой же милый, как и в юности", — canuck5551.
Фото © Reddit / canuck5551
"Мой старичок уже не может сам плавать, поэтому я купаюсь вместе с ним", — Tanimal15.
Фото © Reddit / Tanimal15
Reddit / canuck5551 , Tanimal15