10 старых питомцев своим видом доказали: возраст милоте не помеха

"Моя прекрасная 18-летняя девочка Мия с очами Саурона", — Martinpinne.

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"Наш 13-летний старичок. Не хочет ничего, кроме как валяться на диване и гулять", — Successful_Average65.

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"Мой дедушка и его 20-летний кот-помощник Элвис. Как говорит дедуля: "Мы просто два старика, которые тусуются вместе", — dansheridan.

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"17-летний канадский чёрный волк. Совершенно очаровательная милашка. Её зовут Мадад", — Romeo_Wolf.

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"У моего 1,5-летнего сына и 14-летнего кота этим утром был момент нежности", — пользователь Reddit.

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"Первый и, скорее всего, последний поход моего лучшего друга. Он все ещё жив! Просто слишком стар для приключений", — SirDitamus.

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"Это Томас. Ему 27 лет!" — пользователь Reddit.

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"Сын заметил, как постарела наша собака, поэтому попытался подбодрить её своим мягким игрушечным ленивцем, она довольна", — ammofortherank.

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"Моему маленькому парню 20 лет, и он всё такой же милый, как и в юности", — canuck5551.

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"Мой старичок уже не может сам плавать, поэтому я купаюсь вместе с ним", — Tanimal15.