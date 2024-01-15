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15 января, 05:00

10 старых питомцев своим видом доказали: возраст милоте не помеха

Все знают, какими милыми бывают котята и щенята. Но питомцы повзрослее тоже ничуть не уступают в очаровании. Собрали 10 кадров, которые это доказывают.

"Моя прекрасная 18-летняя девочка Мия с очами Саурона", — Martinpinne.

Фото © Reddit / Martinpinne

Фото © Reddit / Martinpinne

"Наш 13-летний старичок. Не хочет ничего, кроме как валяться на диване и гулять", — Successful_Average65.

Фото © Reddit / Successful_Average65

Фото © Reddit / Successful_Average65

"Мой дедушка и его 20-летний кот-помощник Элвис. Как говорит дедуля: "Мы просто два старика, которые тусуются вместе", — dansheridan.

Фото © Reddit / dansheridan

Фото © Reddit / dansheridan

"17-летний канадский чёрный волк. Совершенно очаровательная милашка. Её зовут Мадад", — Romeo_Wolf.

Фото © Reddit / Romeo_Wolf

Фото © Reddit / Romeo_Wolf

"У моего 1,5-летнего сына и 14-летнего кота этим утром был момент нежности", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Первый и, скорее всего, последний поход моего лучшего друга. Он все ещё жив! Просто слишком стар для приключений", — SirDitamus.

Фото © Reddit / SirDitamus

Фото © Reddit / SirDitamus

"Это Томас. Ему 27 лет!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Сын заметил, как постарела наша собака, поэтому попытался подбодрить её своим мягким игрушечным ленивцем, она довольна", — ammofortherank.

Фото © Reddit / ammofortherank

Фото © Reddit / ammofortherank

"Моему маленькому парню 20 лет, и он всё такой же милый, как и в юности", — canuck5551.

Фото © Reddit / canuck5551

Фото © Reddit / canuck5551

"Мой старичок уже не может сам плавать, поэтому я купаюсь вместе с ним", — Tanimal15.

Фото © Reddit / Tanimal15

Фото © Reddit / Tanimal15

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
Обложка ©

Reddit / canuck5551 , Tanimal15

Сергей Трофимов
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