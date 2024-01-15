Красота монастырей нижегородского села Дивеево очаровала японку
Японка Сибаяма восхитилась множеством монастырей нижегородского села Дивеево
Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево Нижегородской области. Обложка © VK / Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Блогерша-японка Марина Сибаяма восхитилась популярным у паломников нижегородским селом Дивеево и рассказала о своих впечатлениях от поездки. Сама артистка балета уже свыше десяти лет живёт в Москве и сейчас решила показать подписчикам красоты Нижегородской области.
"Я впервые побываю в селе, где население семь тысяч человек. Правда, тут нет людей, переживаю", — рассказала Сибаяма в видео на YouTube-канале.
Девушка приехала в село уже вечером. Спросила у прохожих дорогу к монастырю, нашла его и была буквально очарована его красотой.
Также она продемонстрировала подписчикам Казанскую церковь, Троицкий и Преображенский собор. Девушка подчеркнула, что попасть в российское село с таким количеством храмов — редкий шанс.
Дивеево расположено всего в двух часах езды от Нижнего Новгорода и является известным местом у паломников. Сотни верующих со всех уголков России и других стран регулярно приезжают в село, чтобы посетить святые места и, в частности, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, который связан с именем преподобного Серафима Саровского. Кроме того, на территории Дивеевского монастыря находится ещё одна святыня — Святая Канавка Пресвятой Богородицы, длина которой составляет 775 метров.
Ранее Лайф писал, что за прошлый год россияне отметили улучшение качества изменений условий туризма в стране. Большинство из них на родине привлекает красота природы. По сравнению с прошлым годом число таких путешественников выросло с 19% до 27%. Респонденты в число плюсов домашнего туризма также включили тёплую погоду и чистое море.