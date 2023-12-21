Эксперт по туризму рассказал, в чём Россия отстаёт от Турции в этом году

В России по итогам 2023 года введут десять тысяч новых гостиничных мест, что в семь раз меньше, чем в Турции. Об этом НСН рассказал гендиректор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

"Внутренний туризм государство поддерживает, но у нас всего в этом году будет введено десять тысяч гостиничных мест новых. При том что в Турции порядка 70 тысяч в этом году будет введено, хотя там и так много отелей. То есть мы ещё далеки от того, чтобы удовлетворить наш спрос внутренний по гостиницам и отелям", — рассказал Арутюнов.

По данным издания, 2023 год стал для внутреннего туризма страны рекордным. Росстат подсчитал, что россияне отправились в путешествие 137 миллионов раз при населении 140 миллионов. Правда, скорее всего, в эту цифру может быть включено количество остановок в частном секторе, а не только в гостиницах.