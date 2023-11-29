Названы популярные у россиян зарубежные направления на Новый год

На новогодние праздники большинство российских туристов полетят в Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд и Египет. Об этом Ura.ru сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

"Если говорить о зарубежье, то чаще всего на Новый год россияне летят в Объединённые Арабские Эмираты, Дубай, подешевле Джумейра. Дальше по объёму — Таиланд. Из регионов туда тоже есть борта, но туда лететь в два раза дороже, чем в Эмираты. Не отступает и Турция, предлагает свои новогодние программы. Стамбул, побережье с отелями и бассейнами. Это тоже востребованно. Египет — то же самое. Он даже на третьей позиции находится", — пояснил Барзыкин.

Вместе с тем, по его словам, на рынке существуют необычные предложения, вроде рейсов на декабрь на Маврикий. Также будет регулярный рейс во Вьетнам. Кроме этого, актуальны направления Шри-Ланка и Индия.

В странах ближнего зарубежья будет во много раз больше туристов, так как там дешевле и не так жарко. Ехать будут через Сочи в Абхазию. Среди других популярных направлений — Белоруссия, Грузия, Армения, Казахстан.

Специалист предупредил, что стоимость отдыха за рубежом сильно увеличится. До второй половины декабря можно уложиться в 100 с небольшим тысяч, если не считать Таиланд, Вьетнам, дальнемагистральные переезды. На Новый год всё будет вдвое дороже. А после 10 января цены вновь снизятся. Спрос на эти поездки выше, чем в прошлом году, примерно на 15–20%.