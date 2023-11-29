Стало известно, можно ли вернуть деньги за туры в утопающую Турцию

Вышедшие из берегов Эгейское и Средиземное моря вызвали сильнейшие наводнения в Турции: под водой оказалось множество курортных городов. Эта новость особенно огорчила россиян, которые уже приобрели путёвки в эту страну. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал газете "Вечерняя Москва", смогут ли туристы вернуть деньги за испорченный отдых.

По его словам, туристы могут и не получить деньги назад, так как сделать это можно лишь при соответствующем объявлении от Минэкономразвития.

"В России есть регулирующий орган — Минэкономразвития. Если на сайте ведомства появится объявление, что гражданам России не рекомендуется лететь в Турцию, то туристы имеют полное право отказаться от тура даже за час до вылета. Им обязаны компенсировать все расходы", — пояснил Мельник.

Если же подобная рекомендация отсутствует, туроператоры фактически несут огромные, иногда стопроцентные затраты, и они сохраняют за собой право ничего не возвращать туристам. Те, кто считает, что имеют право на компенсацию, в том числе более высокую, чем получили, могут обратиться в суд. В этом случае туроператору придётся доказать, что у него и правда не было возможности вернуть деньги за авиабилеты и отменить бронь в отеле.

Фактически не существует ограничений для туроператоров, поэтому люди, отказавшись от поездки, могут просто остаться без денег, подчеркнул специалист.