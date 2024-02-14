Зоопсихолог после истории со спасением спаниеля раскрыла, любят ли псы жить в грязи Зоопсихолог Ушакова: Психологически антисанитария не сильно беспокоит собак 14 февраля, 12:57 Собака, спасённая в подмосковном Томилине. Фото © Life.ru

Всю Москву и Подмосковье сегодня всколыхнула история белого спаниеля, которого хозяин бросил на несколько дней в запертой квартире. Собака выла, чем совершенно разбила сердца соседей. Они добились того, чтобы дверь в жилище вскрыли. Когда спасатели и полицейские зашли внутрь, перед их глазами предстала страшная картина: квартира была вся в грязи, на полу валялись бутылки из-под алкоголя. Life.ru спросил у экспертов, а как животные переживают жизнь в антисанитарных условиях.

Квартира, в которой была заперта собака, в подмосковном Томилине. Видео © Life.ru

Собаки, в отличие от людей, как правило, гораздо спокойнее относятся к запахам и антисанитарным условиям. То есть психологически их редко сильно беспокоят подобные вещи. Но, безусловно, подобные условия могут очень негативно сказаться на состоянии здоровья собаки, что приведёт впоследствии к психологическому дискомфорту. Лидия Ушакова Психотерапевт, зоопсихолог, основатель Центра гуманистической зоопсихологии

Зоопсихолог Лидия Ушакова также подчеркнула, что такие условия могут быть косвенным признаком невозможности владельцев обеспечить питомцу удовлетворение базовых потребностей (в сбалансированном питании, прогулках, ментальной нагрузке и психологическом развитии), что, конечно, влечёт за собой состояние психологического дискомфорта или даже страдания.

Собака, спасённая в подмосковном Томилине. Видео © Life.ru

Ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина в свою очередь рассказала, что выть собака может не только от голода, но и от отсутствия внимания, контакта с человеком, к которому она привыкла. Также животное могло страдать и от антисанитарии: спасённый пёсель не ухожен, не пострижен, не обработан, весь в фекалиях, что может вызвать инфекции.