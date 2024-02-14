Зоопсихолог после истории со спасением спаниеля раскрыла, любят ли псы жить в грязи
Зоопсихолог Ушакова: Психологически антисанитария не сильно беспокоит собак
Собака, спасённая в подмосковном Томилине. Фото © Life.ru
Всю Москву и Подмосковье сегодня всколыхнула история белого спаниеля, которого хозяин бросил на несколько дней в запертой квартире. Собака выла, чем совершенно разбила сердца соседей. Они добились того, чтобы дверь в жилище вскрыли. Когда спасатели и полицейские зашли внутрь, перед их глазами предстала страшная картина: квартира была вся в грязи, на полу валялись бутылки из-под алкоголя. Life.ru спросил у экспертов, а как животные переживают жизнь в антисанитарных условиях.
Квартира, в которой была заперта собака, в подмосковном Томилине. Видео © Life.ru
Собаки, в отличие от людей, как правило, гораздо спокойнее относятся к запахам и антисанитарным условиям. То есть психологически их редко сильно беспокоят подобные вещи. Но, безусловно, подобные условия могут очень негативно сказаться на состоянии здоровья собаки, что приведёт впоследствии к психологическому дискомфорту.
Зоопсихолог Лидия Ушакова также подчеркнула, что такие условия могут быть косвенным признаком невозможности владельцев обеспечить питомцу удовлетворение базовых потребностей (в сбалансированном питании, прогулках, ментальной нагрузке и психологическом развитии), что, конечно, влечёт за собой состояние психологического дискомфорта или даже страдания.
Собака, спасённая в подмосковном Томилине. Видео © Life.ru
Ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина в свою очередь рассказала, что выть собака может не только от голода, но и от отсутствия внимания, контакта с человеком, к которому она привыкла. Также животное могло страдать и от антисанитарии: спасённый пёсель не ухожен, не пострижен, не обработан, весь в фекалиях, что может вызвать инфекции.
Напомним, что сегодняшнюю трагедию с животным удалось предотвратить за счёт общественного резонанса. Жители подмосковного Томилина обратились в СМИ из-за жалобного воя собаки, запертой в одной из квартир. Хозяин закрыл питомца и исчез на несколько дней. Сейчас со спасённым спаниелем всё хорошо, ему подыщут нового хозяина. А что творилось в самой квартире, которую всё-таки вскрыли, Life.ru показывал здесь.