"Речь может идти о человеке": В ГД предложили выход из ситуации с запертыми в квартирах питомцами

Самое главное в недавних инцидентах с животными, в том числе с собакой, которую сегодня спасали из запертой квартиры в Подмосковье, — это человеческое неравнодушие. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачёв. Люди не могут пройти мимо чужой беды, даже если в помощи нуждается не другой человек, а зверь, отметил парламентарий.

"Вопрос, в пользу чего делать выбор — жизни четвероногого или частной собственности, — предстоит разносторонне рассмотреть. Ведь речь может идти не только о животном, но и о человеке. Например, собака воет не потому, что человек еë оставил одну в запертой квартире, а потому, что хозяину стало плохо, он может быть без сознания и нуждаться в помощи сам. Поэтому считаю важным, чтобы и окружающие, и очевидцы не оставались в стороне и не медлили с вызовом полиции", — сказал Толмачёв.