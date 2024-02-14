"Речь может идти о человеке": В ГД предложили выход из ситуации с запертыми в квартирах питомцами
Депутат Толмачёв призвал ввести штрафы за оставление питомцев в опасности
Самое главное в недавних инцидентах с животными, в том числе с собакой, которую сегодня спасали из запертой квартиры в Подмосковье, — это человеческое неравнодушие. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачёв. Люди не могут пройти мимо чужой беды, даже если в помощи нуждается не другой человек, а зверь, отметил парламентарий.
"Вопрос, в пользу чего делать выбор — жизни четвероногого или частной собственности, — предстоит разносторонне рассмотреть. Ведь речь может идти не только о животном, но и о человеке. Например, собака воет не потому, что человек еë оставил одну в запертой квартире, а потому, что хозяину стало плохо, он может быть без сознания и нуждаться в помощи сам. Поэтому считаю важным, чтобы и окружающие, и очевидцы не оставались в стороне и не медлили с вызовом полиции", — сказал Толмачёв.
Депутат добавил, что пока нет сложившейся практики по случаям, когда кто-то намеренно или случайно оставляет питомца в опасности. Правоохранители опасаются проблем с хозяевами вскрытых транспортных средств и жилищ. По мнению Толмачёва, выходом из этой ситуации может стать более строгое законодательное регулирование взаимоотношений хозяев со своими животными, когда все будут знать, что за подобную безответственность придëтся заплатить солидный штраф.
Напомним, что сегодняшнюю трагедию с животным удалось предотвратить за счёт общественного резонанса. Жители подмосковного Томилина обратились в СМИ из-за жалобного воя собаки, запертой в одной из квартир. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, запер питомца и исчез на несколько дней, а экстренные службы не реагировали на призывы жильцов, что животное может погибнуть. Сейчас со спасённым спаниелем всё хорошо, ему подыщут нового хозяина. А что творилось в самой квартире, которую всё-таки вскрыли, Life.ru показывал здесь.
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