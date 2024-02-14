Бурматов возмутился промедлением с вскрытием квартиры с брошенной собакой

Зампред Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов назвал непрофессиональными действия сотрудников органов правопорядка, которые изначально отказывались вскрыть дверь квартиры в подмосковном Томилине, где хозяин оставил собаку на несколько дней и исчез. По словам парламентария, оставлять животное в беспомощном состоянии — это тоже преступление, наряду с причинением ему физического вреда или убийства. Тогда как закон о полиции, напоминает депутат, обязывает сотрудников пресекать противоправные деяния.

"Это не просто забывчивость хозяина. Это длящееся совершаемое уголовное преступление. Животное бросили на верную гибель, это уголовное преступление, предусмотренное частью 1 245-й статьи УК РФ, где наказание — до трёх лет лишения свободы. А если бы он костёр у себя в квартире разжёг, тоже бы не стали вскрывать, сославшись на то, что это частная собственность? Да нет конечно, вскрыли бы сразу", — отметил Бурматов в беседе с корреспондентом Life.ru.