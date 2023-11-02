В Госдуме оценили скандал со спасением кота на парковке в Москве
Бурматов: На хозяина спасённого в Москве кота могут завести уголовное дело
Конфликт между зоозащитницей и полицейскими из-за спасённого в Москве кота произошёл на почве того, что "все перенервничали". Об этом в беседе с Лайфом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатор федерального проекта ЕР "Защита животного мира" Владимир Бурматов. Он также считает, что хозяину кота грозит уголовная ответственность.
Владимир Бурматов рассказал, что из-за спасения запертого в машине кота в Москве все перенервничали. Видео © LIFE
"Перенервничали. Это объективно. Потому что вчера до меня эта информация дошла, когда животное уже четыре дня просидело в машине. Мы оперативно включились, и там же была дискуссия. Сотрудники правоохранительных органов изначально вообще заявили о том, что они не имеют права вскрывать машину. Мы заняли другую позицию, что они имеют не просто право, они обязаны её вскрыть, потому что, в соответствии с законом, они обязаны пресечь совершение уголовного преступления", — сказал депутат.
Он считает, что необходимо перестать "делить всех на своих и чужих". По словам парламентария, у полиции и зоозащитников нет никаких противоречий. У всех была одна цель — спасти животное и пристроить его в добрые руки. По мнению Бурматова, выяснение отношений лишь повредило делу.
"Вместо того, чтобы сторонам друг друга поблагодарить, начались какие-то разборки — "отдай кота", "нет, ты отдай кота". Это ерунда, так не делается", — указал парламентарий.
Депутат предположил, что хозяина кота могут ограничить в дееспособности. Однако если его всё же не признают невменяемым, то ему придётся ответить за то, что он жестоко обращался с животным. За это полагается уголовная ответственность, хозяину кота может грозить до трёх лет лишения свободы.
Напомним, 1 ноября в центре Москвы развернулась спасательная операция после того, как на парковке у Большого театра заметили кота. Пушистый непоседа просидел в запертом авто четыре дня. Оказалось, что водителя машины забрали в психбольницу. Он живёт в Подмосковье и увлекается магией. По словам родственников, он не выходил на связь с 29 октября. Кота удалось спасти, пока его к себе забрала сотрудница прокуратуры. На операции по спасению животного присутствовала зоозащитница Наталья Кошанская. Она схватила кота за шкирку и в грубой форме затащила питомца в переноску. После этого женщина не хотела отдавать животное правоохранителям, ей выписали штраф по статье о неповиновении требованию полиции.
LIFE