Конфликт между зоозащитницей и полицейскими из-за спасённого в Москве кота произошёл на почве того, что "все перенервничали". Об этом в беседе с Лайфом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатор федерального проекта ЕР "Защита животного мира" Владимир Бурматов. Он также считает, что хозяину кота грозит уголовная ответственность.

Владимир Бурматов рассказал, что из-за спасения запертого в машине кота в Москве все перенервничали. Видео © LIFE

"Перенервничали. Это объективно. Потому что вчера до меня эта информация дошла, когда животное уже четыре дня просидело в машине. Мы оперативно включились, и там же была дискуссия. Сотрудники правоохранительных органов изначально вообще заявили о том, что они не имеют права вскрывать машину. Мы заняли другую позицию, что они имеют не просто право, они обязаны её вскрыть, потому что, в соответствии с законом, они обязаны пресечь совершение уголовного преступления", — сказал депутат.

Он считает, что необходимо перестать "делить всех на своих и чужих". По словам парламентария, у полиции и зоозащитников нет никаких противоречий. У всех была одна цель — спасти животное и пристроить его в добрые руки. По мнению Бурматова, выяснение отношений лишь повредило делу.

"Вместо того, чтобы сторонам друг друга поблагодарить, начались какие-то разборки — "отдай кота", "нет, ты отдай кота". Это ерунда, так не делается", — указал парламентарий.