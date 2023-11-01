Бородин захотел забрать вызволенного из авто кота себе и даже подобрал ему компанию
Бородин вызвался забрать кота, четыре дня просидевшего в запертом авто в Москве
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что готов забрать себе кота-"заложника", который сегодня поднял на уши всю Москву. Об этом сообщает SHOT.
Общественник Виталий Бородин вызвался забрать кота, четыре дня просидевшего в запертом авто в Москве. Видео © t.me / SHOT
"Я готов забрать данного кота к себе в хорошие руки, так как у меня есть два кота мейн-куна. Я думаю, они подружатся и он будет находиться в надёжных руках. Можете спокойно приезжать проверять — как он живёт, какие у него условия", — сказал общественник.
Мейн-куны, которые живут у Виталия Бородина. Фото © t.me / SHOT
Напомним, сегодня в самом центре столицы развернулась спасательная операция после того, как на парковке у Большого театра заметили кота. Пушистый непоседа просидел в запертом авто четыре дня, однако выглядел неплохо. Неравнодушные москвичи сразу начали искать хозяина и вызвали сотрудников экстренных служб. В итоге оказалось, что водителя авто забрали в психушку — известно, что он живёт в Подмосковье и увлекается магией. По словам родственников, он не выходил на связь с 29 октября. К счастью, котика удалось вызволить из заточения, пока его к себе забрала сотрудница московской прокуратуры.
LIFE