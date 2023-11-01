Бородин захотел забрать вызволенного из авто кота себе и даже подобрал ему компанию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что готов забрать себе кота-"заложника", который сегодня поднял на уши всю Москву. Об этом сообщает SHOT .

"Я готов забрать данного кота к себе в хорошие руки, так как у меня есть два кота мейн-куна. Я думаю, они подружатся и он будет находиться в надёжных руках. Можете спокойно приезжать проверять — как он живёт, какие у него условия", — сказал общественник.