Башкирские бойцы в зоне СВО сняли с дерева кота, застрявшего в банке

Бойцы Башкирского мотострелкового батальона в зоне спецоперации сняли с дерева кота, застрявшего в железной консервной банке. Об этом говорится в телеграм-канале батальона имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.

Башкирские бойцы в зоне специальной военной операции сняли с дерева застрявшего в банке кота. Видео © t.me / Башкирский батальон

Российские военные в зоне спецоперации помогают не только людям, но и животным. Так, они не смогли пройти мимо мяукающего кота, который оказался в беде. Пушистый, морда которого застряла в "капкане", забрался на дерево, а слезть обратно самостоятельно уже не смог. Тогда на помощь несчастному пришли башкирские военнослужащие.

"Операция по эвакуации кота прошла успешно. Будни башкирских батальонов", — пошутили в телеграм-канале.